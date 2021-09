Pedro Sanchez : « Nous sommes face à une grande opportunité de rétablir de bonnes relations avec le Maroc »

Le chef de gouvernement espagnol s’est exprimé au sujet des relations Maroc-Espagne lors d’une conférence de presse organisée à New York, dans le cadre de la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Répondant aux questions des journalistes, Pedro Sanchez à déclaré : “Vous savez que le Maroc est en train de former un nouveau gouvernement, nous allons attendre qu’il soit constitué, mais je crois que ce qui s’est passé durant les mois précédents, en août plus particulièrement, montre que nous sommes devant une grande opportunité de rétablir de bonnes relations avec le Maroc, mais aussi sur une base plus solide…“. Par ailleurs, une réunion de haut niveau se tiendra prochainement avec le Maroc à ce titre a t-il ajouté.

Pour rappel, le Maroc et l’Espagne on traversé une crise diplomatique suite à l’accueil du chef du polisario dans un hôpital espagnol sous une fausse identité, sans que le Maroc n’en soit averti. Justifiant cet acte par un “geste humanitaire”, il s’agissait selon Pedro Sanchez d’une réponse pour sauver la vie de quelqu’un qui allait perdre la vie. “Le gouvernement espagnol a fait ce qu’il devait et l’a fait comme il le devait, conformément à la loi “.

Mardi dernier, le juge d’instruction Rafael Lasala, juge d’instruction du tribunal de Saragosse a convoqué Arancha Gonzalez Laya, ex-ministre des Affaires étrangères espagnole, dans le cadre de cette affaire.