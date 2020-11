Pfizer annonce une campagne de sensibilisation au cancer du poumon pour le bénéfice des patients et de l’ensemble de la population au Maroc

Pour marquer le mois de la sensibilisation au cancer du poumon pour le bénéfice des patients et de l’ensemble de la communauté, Pfizer a lancé aujourd’hui sa campagne de sensibilisation d’un mois au Maroc.

Le cancer du poumon est celui qui cause le plus de décès au Maroc. La campagne de Pfizer vise à soutenir les patients en les sensibilisant au diagnostic précoce, aux possibilités de traitement et aux progrès en matière de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), afin d’améliorer les résultats pour les patients, d’augmenter les tests de biomarqueurs et réduire les taux de mortalité élevés.

Le cancer du poumon reste la première cause de décès par cancer dans le monde ; il est difficile à traiter en raison de sa nature hétérogène, de la variabilité des taux des tests et de l’apparition d’une résistance aux médicaments. Le CPNPC est une maladie dans laquelle des cellules cancéreuses se forment dans les tissus pulmonaires.

Les défis posés par le cancer du poumon exigent une approche individualisée du traitement et une attention particulière à ce que les patients reçoivent les bons traitements rapidement. Au cours de la dernière décennie, la découverte des inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) et de l’immuno-oncologie (IO), ainsi que l’intégration de thérapies basées sur les biomarqueurs, ont considérablement amélioré les résultats pour les personnes diagnostiquées avec un CPNPC.

Mohamed Okasha, responsable de l’aire Thérapeutique Oncologie chez Pfizer Afrique – Moyen-Orient, a commenté : « Une approche centrée sur le patient est au cœur de notre travail. Nous sommes déterminés à rester à l’avant-garde de la lutte contre le cancer du poumon en forgeant des alliances avec des chercheurs de premier plan, des professionnels de la santé, des institutions gouvernementales et des groupes de patients, afin d’améliorer les résultats pour ces derniers. Bien que le diagnostic précoce soit crucial et améliore les résultats, les tests d’anomalies génétiques jouent aussi depuis ces dernières années un rôle important dans le contrôle de la maladie, car ils offrent des informations précieuses qui aident dans la prise de décision des traitements. Pfizer travaille en partenariat avec des sociétés de diagnostic leaders, des compagnies pharmaceutiques et avec les autorités locales pour étendre les plateformes de test des biomarqueurs du cancer du poumon, car ces tests aident à identifier la meilleure option de traitement pour chaque patient et, en fin, à améliorer la lutte contre le cancer ainsi que la qualité de vie des patients. »

Pfizer a également réaffirmé son engagement à sensibiliser le public aux dangers du tabagisme par le biais de campagnes nationales, et à investir dans des cliniques de sevrage tabagique qui aident les patients, car les données montrent que le tabagisme reste la principale cause de cancer du poumon dans la région.

Pfizer focalise ses efforts à faire avancer la science en matière de lutte contre le cancer du poumon et soutient les personnes atteintes de ces maladies mortelles. L’engagement de longue date de la compagnie à développer des médicaments contre le cancer du poumon a commencé par la création de la première thérapie révolutionnaire basée sur des biomarqueurs pour des formes rares de CPNPC (ALK-positif et ROS1), et récemment d’une nouvelle percée pour une forme considérable de CPNPC (EGFR). La compagnie travaille en étroite collaboration avec les autorités locales de toute la région pour continuer à apporter des médicaments révolutionnaires aussi rapidement que possible après obtention des autorisations de la FDA.

