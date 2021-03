PIAFE : Bilan 2020 et perspectives pour l’année en cours

Le comité régional d’accompagnement et de suivi du Programme Intégré d’Appui et de Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE) s’est réuni, mercredi 17 mars 2021, à la Wilaya de la région de Fès-Meknès, en présence notamment de Yassine TAZI, Directeur Général du CRI Fès-Meknès, Abdelmounime El Madani, Directeur Général de l’ANAPEC, Hassan Debbagh, Président du Conseil d’Administration de la Fondation Création d’Entreprises du Groupe BCP (FCE), Younes Oujenha, Secrétaire Général de ladite fondation FCE, Hassane El Attar Sofi, Président du Directoire de la Banque Populaire Fès-Meknès, de Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euromed, des Présidents régionaux de la CGEM, des Directeurs régionaux de Bank Al Maghrib, de la CCG, de l’OFPPT, de l’ANAPEC ainsi que des banques partenaires affiliées au GPBM.

Pour rappel, ce programme national qui a été initié suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, s’articule autour de trois principaux axes, à savoir le financement de l’entrepreneuriat, la coordination des actions d’appui et d’accompagnement de l’entrepreneuriat au niveau des régions et l’inclusion financière des populations rurales. Le comité régional d’accompagnement et de suivi de ce programme inscrit son action dans le cadre du suivi et de l’accompagnement des porteurs de projets notamment les TPME qui constituent la part essentielle du tissu productif de la Région.

Cette rencontre vise notamment à présenter le bilan 2020 du financement du PIAFE tant au niveau national qu’au niveau régional, ainsi que le bilan et le suivi des actions d’amélioration de l’offre d’accompagnement au niveau régional. Sur l’année écoulée, 1718 entreprises ont bénéficié de financement dans le cadre du programme pour un montant de 248,4 MDH (soit 10,8% de part pour la Région qui se classe en 3ème position au niveau national). Les secteurs les plus représentés sont l’agriculture (37%), le commerce et la distribution (26%) et l’industrie (12%).

Le Directeur Général du CRI a également présenté le bilan des actions d’accompagnement menées au niveau de la Région par les principaux acteurs (CRI, OFPPT, ANAPEC, Banques, etc.). Outre la caravane digitale « Microlabs solutions » qui a été organisée par le CRI et qui a permis de dispenser informations sur le programme, formations, entretiens individuels, aide au montage de business plan et des dossiers de financement au profit de 220 porteurs de projets, plusieurs actions d’accompagnement ont été menées (notamment la mise en place d’un business plan uniformisé, le lancement des deux programmes d’accompagnement « Club de l’entrepreneuriat » pour les TPME et « Smart Bank » pour les projets innovants) qui ont permis d’aboutir à plus de 1000 dossiers de financements déposés.

En marge de ce comité, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre le CRI Fès-Meknès, l’ANAPEC, la Fondation Création d’Entreprises (FCE) du groupe BCP ainsi que la Banque Populaire Fès-Meknès. Cette convention, a pour objet de mutualiser les efforts régionaux dans le cadre du programme PIAFE à travers la mise en place du programme « AFWAJ », premier programme intégré pour l’accompagnement de bout en bout des porteurs de projets au niveau de la Région Fès-Meknès.

Ce programme intégré offre ainsi aux bénéficiaires un accompagnement durant l’ensemble des phases du projet, depuis le cadrage de l’idée de projet jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance aux démarches de création d’entreprises. Ce programme inédit s’inscrit dans une démarche proactive où les acteurs d’accompagnement vont à la rencontre des porteurs de projets au niveau des neuf préfectures et provinces de la Région.

La déclinaison opérationnelle de ce partenariat s’articule autour de trois objectifs qui sont l’accompagnement de 500 entrepreneurs à l’horizon 2021 répartis en 4 promotions, le financement de 70% des porteurs de projets accompagnés dans le cadre du programme et l’organisation de plusieurs manifestations professionnelles autour de la promotion de l’entrepreneuriat au niveau de la région Fès-Meknès.

