Plaidoyer pour un plan « Emergence de la culture »

Par Taoufiq Boudchiche, économiste

La culture, un moteur du changement selon le nouveau modèle de développement

Un consensus international s’était établi à l’Unesco lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles que «la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.» (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. 26 juillet- 1982).

Ce consensus si l’on peut dire institutionnel de la culture ne suffit pas à rendre compte du sens profond de ce que recouvre le mot culture et des différentes dimensions auxquelles il renvoie. On parle de culture générale, culture populaire, culture de masse, culture nationale, culture scientifique, culture littéraire, culture artistique, culture religieuse… et j’en passe. Ce même mot peut être associé en tant qu’adjectif pour dire « la dimension culturelle » d’un objet ou d’une action quelconque pour faire valoir sa « dimension symbolique » et/ou « mythique ».

Philosophes, académiciens, penseurs, idéologues… se sont penchés depuis toujours sur la définition du mot culture en analysant le sens profond auquel il renvoie au plan politique, idéologique, social, individuel…. car la culture nous accompagne en permanence sur l’ensemble de nos gestes et nos faits. Elle est éclectique par définition, sujette à manipulation (publicité), à marchandisation (industrie culturelle), à lutte des classes (culture populaire versus culture de masse)…

La valeur d’un bien culturel a également beaucoup occupé les économistes. En effet, sur ce registre, l’observation des marchés de la culture, comme celui de l’art, montrent par exemple que la valeur d’un bien culturel est moins rattachée à son coût de production mais plutôt déterminée par la qualité ou la valeur accordée par l’acquéreur à l’œuvre, à ses auteurs, …. Elle contient une part importante de subjectivité plus que toute autre marchandise.

D’où la difficulté pour les sciences sociales d’appréhender la juste mesure des fonctions de la culture.

« L’’une des plus grandes difficultés que rencontrent les sciences sociales est de parvenir à parler intelligemment de la ” culture “. D’une part, nous sommes tous devenus, peu ou prou, wébériens et nous sommes maintenant tous convaincus que l’homme est comme une araignée qui tisse la toile de ses propres significations.(Culture et développement : les luttes sociales font-elles la différence ? Jean-François Bayart)

Aussi, les réflexions qui suivent ne sont partagées avec le lecteur que pour susciter l’intérêt et la complexité de certaines fonctions valorisantes de la culture dans l’établissement du lien social et partant dans ses valeurs ajoutées pour le progrès et la prospérité d’une société.

La culture facteur de développement mais à condition de contourner le risque de standardisation culturelle

Avec la mondialisation et le risque de standardisation de la culture, il y a eu un mouvement au sein de la communauté internationale, qui s’est attaché à certaines dimensions de la culture comme facteur de développement et ce, dans deux directions principales.

La première a été de protéger le secteur de la culture des règles de concurrence du commerce international (OMC) vu le risque de monopolisation du marché international de la culture par certains Etats puissants et celui de marginaliser les singularités et les spécificités culturelles des pays fragiles au plan économique.

Au sein de l’Unesco par exemple, un consensus a pu s’établir non sans difficultés diplomatiques, pour considérer que la culture ne peut-être traitée comme une marchandise comme les autres. Cela a abouti à l’élaboration de la « convention internationale sur la diversité culturelle ». Celle-ci protègerait les biens culturels des règles classiques de l’OMC. Ce consensus international permettrait aux pays d’appliquer aux biens et services culturels, les mesures de protection nécessaires, pour préserver le secteur culturel de l’hégémonie des pays dominant la scène culturelle mondiale et les risques de standardisation culturels.

La deuxième a conduit à une réflexion sur la culture comme facteur de développement conduite au sein de la Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED). L’objectif était, notamment, de susciter des politiques publiques qui feraient de la culture un vecteur de croissance économique, de création d’emplois, en favorisant l’émergence de véritables « industries culturelles ». La Cnuced a consacré dans ses rapports le terme « d’industries créatives » pour éviter probablement les controverses sémantiques, conceptuelles et idéologiques rattachées à celui « d’industries culturelles ».

A ce propos les chiffres sont parlants. Selon la Cnuced, « Avec un taux de croissance des exportations supérieur à 7% sur 13 ans, entre 2002 et 2015, le commerce mondial de produits créatifs est un secteur en expansion et résistant » (Rapport, 2019)

Les données montrent…que l’Asie a dépassé toutes les autres régions, la Chine et l’Asie du Sud-Est combinées totalisant pour 228 milliards de dollars d’exportations créatives, soit près du double de celles de l’Europe.

La Chine, Hong Kong (Chine), l’Inde, Singapour, Taiwan, la Turquie, la Thaïlande, la Malaisie, le Mexique et les Philippines figuraient parmi les 10 économies en développement les plus performantes, stimulant le commerce mondial de produits créatifs.

« De manière générale, le commerce Sud-Sud est en hausse et devrait être un secteur de croissance future dynamique, en particulier pour l’économie créative », a déclaré Mme Henderson (Directrice de la division Commerce à la Cnuced)..

Parmi les économies développées, les 10 principaux exportateurs de produits créatifs ont été les États-Unis, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique et le Japon.

Cela démontre clairement que l’émergence économique des pays asiatiques a été accompagnée d’un boom des « industries dites créatives » qui a stimulé par ailleurs le secteur culturel interne de ces pays.

Selon les experts de la CNUCED, l’économie créative aurait une double valeur « commerciale et culturelle » qui se traduit par une contribution considérable à la création d’emplois, la croissance économique et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiale.

Certains chercheurs de part le monde n’ont pas hésité à tester des hypothèses combinant groupes ethniques et marqueurs culturels comme facteurs d’explication de leur réussite économique : « chinois en Malaisie, juifs en Méditerranée au moyen âge ou libanais en Afrique de l’Ouest ». Ou encore des recherches conduites pour évaluer l’effet de la diversité culturelle sur les différentiels de croissance. Une troisième hypothèse et non des moindres serait la question de la convergence culturelle comme facteur de succès économique. Selon cette dernière, un monde culturellement homogène serait plus performant, car il minimiserait, selon une expression d’économistes, les coûts dits institutionnels de transaction, (coûts de spécification et de mise en œuvre des droits de propriété et de la loi), notamment, par la confiance induite dans les rapports sociaux et des échanges économiques.

La confiance, selon certains économistes, serait « l’attente qui naît, au sein d’une communauté, d’un comportement régulier, honnête et coopératif, fondé sur des normes communément partagées, de la part des autres membres de cette communauté » (Fukuyama, 1995).

Les économistes ont également établi un lien fort entre, confiance, cohésion sociale et performances économique. Cela nous conduit à évoquer d’autres valeurs ajoutées de la culture difficilement mesurables tant leur valeur socio-économique est fondamentale à la vie d’une nation telle que la cohésion sociale. Le tout formant « un capital social indispensable » et un préalable à « l’efficacité économique »

La culture facteur de cohésion sociale et moteur du changement selon le nouveau modèle développement



La culture, produit par excellence de l’imaginaire et des pratiques sociales d’homogénéisation au sein des groupes sociaux (langue, religion, rituels, habillements, choix alimentaires, valeurs, éthiques et normes sociales…), aurait également, selon la sociologie de la culture, une fonction intégratrice et de cohésion sociale de l’individu dans un groupe social donné.

La fonction de cohésion sociale de la culture a été développée dans les approches contemporaines plutôt sous un angle socio-économique. Selon les approches actuelles, la production de la confiance qui est une construction culturelle et sociale, serait étroitement liée à la question des inégalités socio-économiques. Les chercheurs s’étant penchés sur cette question, convergent par exemple, sur la relation négative entre « inégalités de revenus et confiance » au sein d’une société.

Les « sociétés de confiance » pour reprendre la célèbre formule de Feu Alain Peyrefitte, seraient moins inégalitaires que « les sociétés de défiance ». La réduction des inégalités contribuerait ainsi à une meilleure dynamique de cohésion sociale.

Pour cela, la culture, dans ses reproductions de l’imaginaire collectif, ceux du legs patrimonial et dans ses expressions artistiques, idéologiques, politiques et économiques doit concourir à lutter contre les inégalités afin de générer une « culture de la cohésion sociale fondée sur l’éthique ».

Au Maroc, c’est aussi, sous cet angle particulier, que le rapport du nouveau modèle de développement, s’est intéressée à la culture, qui doit être érigée selon ses auteurs, comme « moteur du changement ». Le Rapport a mis en relief les éléments d’analyse suivants :

Les nœuds identifiés plus haut se nourrissent dans leur ensemble de la prévalence de représentations inhibitrices qui rendent difficile la conduite du changement et participent à entretenir le statu quo. Ces représentations, par les limitations qu’elles imposent, empêchent la mobilisation de l’intelligence collective, et ne favorisent pas l’adoption de modes d’action novateurs ou la saisie des opportunités qui sont sources de création de valeur et de progrès. Par exemple, la représentation du contrôle systématique comme mode d’administration et de décision en vue de garantir l’ordre et la stabilité, reste profondément ancrée, bien qu’elle s’avère en déphasage avec la dynamique de la société, marquée par un accès ouvert à l’information et de fortes aspirations aux libertés et à la prise d’initiative. (Rapport sur le nouveau modèle de développement-page 38-40).

Culture et crise du covid-19 au Maroc : plaidoyer pour un Plan Emergence de la culture

S’il y a un secteur dont la crise du covid-19 a révélé l’importance auprès du public c’est probablement celui de la culture. Selon le ministre de tutelle, ce serait le troisième secteur le plus touché. Le secteur a vu, selon le ministre, son chiffre d’affaires se réduire de 60 %. Et selon, la CGEM a avancé le chiffre de 100.000 emplois directement touchés, tandis que la fédération des industries culturelles et créatives (FIDCC) a évoqué un montant de 2 Milliards de DH en moins pour l’année 2020.

Mais au-delà des aspects socio-économiques, c’est tout les aspects symboliques et fonctionnels de la culture dans la création du lien social, l’animation des villes et campagnes du Royaume (les festivals, les Moussems, les musées, les hommages divers et variés au patrimoine, le théâtre, etc.), en plus de la production de « joie et de bonheur », dans plusieurs aspects de la vie sociale à travers « la culture divertissement » qui a tellement manqué aux marocains épris de « culture populaire » (cérémonies familiales, rencontres culinaires,…).

La culture est également un puissant « anti-dote » à la radicalisation religieuse et ses effets néfastes sur la jeunesse. Elle possède également des effets d’entraînement multiples, à plusieurs niveaux et sur des secteurs essentiels à la cohésion sociale : l’économie, le tourisme, l’éducation, l’édition, l’audio-visuel, les nouvelles technologies, la diplomatie (soft power)…

Aussi, parmi les enseignements de la crise du covid-19, devrions-nous repenser le secteur de la culture en termes de moteur de changement, de résilience à la précarité et aux crises. Un plan « Emergence de la Culture » pourrait ouvrir un débat salutaire au niveau national dans un pays où le patrimoine et la diversité culturels forgent en chacun de nous et collectivement un « capital immatériel » d’une richesse singulière et exceptionnelle. Ce capital ne demanderait qu’à être mis au service des transformations structurelles auxquelles appellent les nouvelles ambitions nationales attendues du nouveau modèle de développement.