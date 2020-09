PLF-2021: Près de 33 MMDH de dépenses supplémentaires

Les priorités relatives à l’élaboration du Projet de Loi de finances (PLF) 2021 nécessiteront des dépenses supplémentaires de l’ordre de 33 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun.

Ces priorités portent sur l’opérationnalisation des Hautes Orientations Royales (14,6 MMDH), la mise en priorité des secteurs de la santé et de l’éducation (5 MMDH) et la gestion des dépenses incompressibles (13,6 MMDH), a précisé M. Benchaâboun dans une présentation devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Il a, en outre, rappelé que parmi les enjeux inhérents à l’élaboration du PLF 2021 figure la mise en œuvre des trois Hautes Orientations Royales, contenues dans le dernier discours du Trône, à savoir le lancement de la première phase du chantier de généralisation de la couverture sociale, le lancement d’un programme ambitieux de relance de l’économie nationale et le lancement d’une réforme profonde du secteur public.

Les objectifs du chantier de généralisation de la couverture sociale concernent notamment la généralisation de l’assurance maladie obligatoire à partir de janvier 2021, la généralisation de la retraite en faveur de la population active, qui ne dispose pas actuellement de couverture sociale, ainsi que de l’indemnité de perte d’emploi en faveur de la population active, a relevé le ministre. La feuille de route de cette réforme comprend, entre autres, la révision du cadre réglementaire de la couverture médicale de base, à travers l’amendement de la loi 65-00, la création d’une nouvelle assurance maladie obligatoire pour la population nécessiteuse qui bénéficie actuellement du Ramed et l’engagement de mesures à même d’accélérer la couverture médicale au profit des travailleurs indépendants, des personnes qui exercent une activité libérale et des non-salariés, a-t-il souligné.

S’agissant de la gouvernance de la réforme, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs et d’améliorer la gouvernance des régimes de couverture sociale dans l’optique de leur intégration dans un seul pôle qui gère la protection sociale au Maroc.

Quant au plan ambitieux de relance économique, M. Benchaâboun a relevé que sa mise en œuvre nécessitera la mobilisation de 10 MMDH pour la mise en place de mécanismes de garantie au profit des entreprises les plus impactées par la crise, ainsi que l’accompagnement de la compagnie Royal Air Maroc en allouant 1,17 MMDH en 2021 contre 700 millions de dirhams l’année en cours.