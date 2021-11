Plus de 100.000 Américains morts par surdose en un an, un record

Plus de 100.000 Américains sont morts par surdose de médicaments en une seule année, un record, selon des données publiées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les décès par overdose ont augmenté de près de 29 % pour atteindre 100.306 au cours d’une période de 12 mois qui a pris fin en avril, ont indiqué les CDC. Ce chiffre est le double des décès par overdose enregistrés en 2015.

Robert Anderson, chef des statistiques de mortalité du Centre national de la santé et des statistiques du CDC, a déclaré que les données montrent une « augmentation stupéfiante pour une année ».

Les opioïdes synthétiques, y compris le Fentanyl, ont représenté environ 75 % des décès par overdose.

Le président américain Joe Biden a affirmé dans un communiqué suite à cette annonce que, même au milieu d’une pandémie mondiale, les États-Unis « ne peuvent pas négliger cette épidémie de pertes, qui a touché des familles et des communautés dans tout le pays. »

« À toutes les familles qui ont pleuré un être cher et à toutes les personnes confrontées à la dépendance ou en voie de rétablissement : vous êtes dans nos cœurs, et vous n’êtes pas seuls. Ensemble, nous allons renverser le cours de cette épidémie », a soutenu M. Biden.

En septembre, la Drug Enforcement Agency (DEA) a mis en garde contre l’augmentation du nombre d’analgésiques vendus au marché noir et contenant du fentanyl ou de la méthamphétamine.

« Les pilules contrefaites qui contiennent ces drogues dangereuses et extrêmement addictives sont plus mortelles et plus accessibles que jamais », avait déclaré Anne Milgram, administratrice de la DEA. « En fait, les analyses de laboratoire de la DEA révèlent que deux fausses pilules sur cinq contenant du fentanyl contiennent une dose potentiellement mortelle. »

L’agence a expliqué que les fausses pilules sont facilement disponibles sur les plateformes de réseaux sociaux et les sites de commerce électronique et sont conçues pour ressembler à des médicaments sur ordonnance. En septembre, les autorités avaient saisi plus de 9,5 millions de pilules contrefaites en 2021.

