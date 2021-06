Plus de 175.000 enfants utilisent Internet pour la première fois chaque jour

Plus de 175.000 enfants à travers le monde utilisent internet pour la première fois chaque jour, soit, en moyenne un nouvel enfant toutes les demi-secondes, a souligné, mardi au Caire, le Secrétaire général du Conseil arabe pour l’enfance et le développement, Hassan El Bilawi.

Dans une allocution prononcée à l’occasion du lancement de la campagne médiatique pour la sensibilisation des enfants sur les moyens de communication et la technologie moderne, M. El Biblawi a mis en garde contre une séries de risques auxquels s’exposent les enfants à travers l’utilisation d’Internet, malgré les nombreuses opportunités et avantages qu’il leur offre.

“Il est certain que la technologie numérique a offert des possibilités illimitées d’apprentissage, de communication et d’écoute des enfants, mais il y a des défis et des risques qui menacent les enfants en cas d’utilisation incorrecte et excessive, à travers la perte d’intimité et l’exposition à des dommages causés par la violence, l’exploitation sexuelle et l’intimidation, ainsi que l’obtention d’informations déformées et erronées“, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, noté qu'”en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus qui a obligé des millions d’enfants à rester chez eux, l’utilisation de sites et plateformes numériques a significativement augmenté pour permettre à ces enfants de poursuivre leurs études ou de se divertir“.

Pour sa part, le président de la session du Conseil arabe de l’enfance, Barq Saleh Al-Damour, a déclaré que les enfants sont parmi les victimes des moyens de communication modernes, dont l’Internet non sécurisé, en raison de l’exploitation sous toutes ses formes, du détournement et de la provocation de leurs émotions qu’ils subissent à travers ces moyens, en plus du harcèlement électronique provenant des adultes et parfois d’enfants de leur d’âge, ce qui affecte négativement leur vie et leur avenir.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de continuer à prendre toutes les mesures préventives, curatives et de sensibilisation, outre la mise en œuvre de lois et textes des conventions internationales, ainsi que les dispositions des lois locales relatives à la protection des enfants, afin d’assurer une utilisation sécurisée de tous les moyens de communication modernes et garantir leur droit d’accès aux informations de manière sûre et sécurisée et de ne pas les exploiter.

L’idée de la campagne médiatique pour la sensibilisation des enfants sur les moyens de communication et la technologie moderne est basée sur la diffusion de vidéos contenant des messages spéciaux en re-simulant des histoires célèbres du monde, pour sensibiliser aux erreurs qu’un enfant peut commettre sur Internet.

Cette campagne vise à faire connaître les opportunités et les risques de la technologie numérique moderne, à sensibiliser les parents et les enfants à l’importance d’une utilisation sécurisée de la technologie numérique moderne et à mettre en lumière les mécanismes permettant aux enfants une utilisation saine de ces moyens.

( Avec MAP )