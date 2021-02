PM Maroc:‎ ‎« Top employer », pour la 5ème année consécutive‎

Philip Morris Maroc (PM Maroc) a été certifié comme étant l’un des ‎meilleurs employeurs du Maroc ‎pour la 5ème année consécutive, en reconnaissance de ‎l’excellence des pratiques de gestion du ‎capital humain. Cette certification est le résultat d’une ‎évaluation indépendante du « Top Employer ‎Institute », qui a également reconnu Philip ‎Morris International (PMI), comme l’un des meilleurs ‎employeurs au niveau mondial pour la ‎cinquième année consécutive.‎

‎”La reconnaissance de PM Maroc en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la ‎‎5ème ‎année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail ‎chez PM ‎Maroc”, a déclaré Gianluca Tittarelli Directeur Ressources Humaines Maghreb. ‎‎”Nous continuons à ‎viser l’excellence en nous nous remettons constamment en question afin ‎d’offrir une expérience ‎unique à nos collaborateurs”.‎

‎”La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulé par l’énergie et la passion de nos ‎‎collaborateurs, pour apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui ne ‎souhaitent ‎pas arrêter de fumer”, a expliqué Jalal Ibrahimi, le Directeur Général de PM ‎Maroc.‎

PMI, est également l’une des 16 organisations internationales ayant reçu cette année la ‎certification ‎‎”Global Top Employer”. Avec 73 500 employés à travers le monde, l’entreprise ‎s’est engagée à offrir ‎un avenir sans fumée le plus rapidement possible en concentrant ses ‎ressources sur le ‎développement, la recherche scientifique et une commercialisation ‎responsable de produits sans ‎combustion à risque réduit, dans le but de remplacer ‎complètement et le plus rapidement possible ‎les cigarettes par des produits à risque réduit ‎sans combustion. Depuis cette annonce, PMI a fait des ‎progrès significatifs dans la réalisation ‎de cet objectif. Au 30 septembre 2020, les produits sans ‎combustion sont disponibles à la vente ‎dans 61 marchés dont les Etats-Unis, le Royaume Uni, ‎l’Allemagne, le Japon… ‎

Pour un avenir sans fumée

PMI mène une transformation dans l’industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée et, à ‎terme, ‎remplacer les cigarettes par des produits sans fumée au profit des adultes qui ‎autrement ‎continueraient de fumer, de la société, de l’entreprise et de ses actionnaires. PMI ‎est une société ‎internationale de tabac de premier plan engagée dans la fabrication et la vente ‎de cigarettes ainsi que ‎de produits sans fumée, d’appareils électroniques et accessoires ‎associés, et d’autres produits ‎contenant de la nicotine sur les marchés en dehors des États-Unis. ‎

De plus, PMI exporte une version de son Appareil IQOS Platform 1 et ses consommables au ‎Groupe ‎Altria Inc. pour la vente sous licence aux États-Unis, où l’Agence américaine des ‎produits alimentaires ‎et médicamenteux (US-FDA (Food and Drug Administration)) a autorisé ‎leur commercialisation en ‎tant que produit de tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu’une ‎ordonnance de modification de ‎l’exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir ‎la santé publique. PMI construit un ‎avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée ‎qui, bien qu’ils ne soient pas sans risque, ‎constituent un bien meilleur choix que de continuer à ‎fumer.

Grâce à des capacités multidisciplinaires ‎de développement de produits, des ‎installations de pointe et des fondements scientifiques, PMI vise ‎à garantir que ses produits ‎sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et à ‎des exigences ‎réglementaires rigoureuses. Le portefeuille de produits sans fumée de PMI est ‎constitué de ‎produits sans combustion et contenant de la nicotine. Au 30 septembre 2020, PMI ‎estime ‎qu’environ 11,7 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et sont ‎‎passés au produit de tabac à chauffer sans combustion de PMI, disponible à la vente sur 61 ‎marchés ‎dans des villes clés ou à l’échelle nationale sous la marque IQOS.‎