Polisario : L’Alliance internationale des droits et libertés condamne fermement l’enrôlement des enfants et leur exploitation dans les conflits et les guerres

C’est une triste pratique, injustifiée et incriminée de par le monde : l’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les guerres. Sans scrupules et en violation de leurs droits. Des Etats comme Cuba et son protégé , le polisario font partie de ce triste cortège d’exploitants des enfants. C’est ainsi que l’Alliance internationale pour la défense des Droits et des Libertés (AIDL) vient de se fendre à l’occasion de la nouvelle année, d’un communiqué qui dénonce cette pratique.

Elle a renouvelé sa condamnation totale pour le recrutement et l’exploitation des enfants en les plongeant dans des zones de conflit et de guerre, car il s’agit d’un crime international qui nécessite des poursuites et un suivi internationaux pour toutes les personnes impliquées. Dans le cadre des enquêtes et du suivi que mène l’AIDL dans ce contexte, nous avons reçu une cassette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un certain nombre d’enfants portant des armes.

Selon la vidéo, ce sont des enfants de la région de Tindouf qui s’entraînent aux tirent avec des armes et ils sont endoctrinés et encouragés à participer au conflit en cours avec le Maroc. L’Alliance internationale AIDL affirme que tout recrutement d’enfants, leur exploitation et leur implication dans des conflits et des guerres est complètement interdit et criminalisé en droit international, aussi il place tous les responsables de cette pratique sous la responsabilité et les poursuites judiciaires internationales.

Dans ce contexte, nous, au sein de l’AIDL, appelons les dirigeants du Polisario à plus de clarté sur ce sujet. L’Alliance internationale AIDL réaffirme également sa position constante et ferme selon laquelle toutes les parties (Polisario et Maroc) devraient revenir au dialogue et aux moyens pacifiques pour résoudre le conflit existant et reprendre la voie des négociations parrainées par les Nations Unies. L’Alliance internationale AIDL partant de ses devoirs et ses engagements internationaux met à disposition tous ses moyens pour soutenir et renforcer les efforts pour la réalisation de la paix.