Pologne :‎ Un géant de l’éclairage public va investir au Maroc

M. Ryszard Wtorkowski, président de la société LUG, a été reçu aujourd’hui par Abderrahim ‎Atmoun, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne afin de discuter d’éventuelles possibilités ‎de partenariat entre cette grande société et le Royaume.‎

Avec plus de 30 ans d’expérience, LUG est aujourd’hui l’un des principaux fabricants européens de ‎solutions d’éclairage professionnelles. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de luminaires ‎d’infrastructure et industriels comme l’éclairage décoratif pour l’éclairage intérieur et extérieur des ‎bâtiments d’utilité publique, des espaces de vente et objets architectoniques. ‎

De plus, grâce à sa capacité à mettre en synergie les avantages des technologies LED et IoT, LUG est ‎également active dans les domaines de l’éclairage intelligent et des villes intelligentes aidant les ‎municipalités à mieux s’adapter aux besoins de leurs citoyens et gérer plus efficacement différents ‎aspects de la vie en ville.‎

Présente à Dubai, Paris et Londres, LUG qui dispose aussi de départements en Argentine et au ‎Brésil, vient de signer un contrat pour “éclairer” la capitale de Varsovie, entre autres grandes villes. ‎En Pologne, ses usines embauchent près de 600 employés.‎

Cette rencontre entre M. Ryszard Wtorkowski et SE Abderrahim Atmoun a été fructueuse, en ce ‎sens qu’il a été convenu de signer, jeudi prochain, au siège de la société, une déclaration ‎d’intention d’investissement dans les Provinces du Sud du Maroc.‎