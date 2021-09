Pose de la première pierre du nouveau complexe diplomatique mauritanien à Rabat

La première pierre pour la construction du nouveau complexe diplomatique de la République islamique de Mauritanie au Maroc a été posée, mardi à Rabat.

Une cérémonie s’est tenue à cet effet en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, son homologue mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed, nombre d’ambassadeurs accrédités au Maroc en plus des représentants des institutions élues et des autorités locales. Ce complexe, dont le design est inspiré de l’authentique art architectural mauritanien, sera bâti sur une superficie de 5.341 m² et abritera les bureaux administratifs de l’ambassade et la résidence de l’ambassadeur.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur de la Mauritanie à Rabat, Mohamed Ouled Hanani a souligné que “cet important projet constituera l’un des symboles des relations distinguées liant nos deux pays frères”, formant le souhait de voir “cet édifice contribuer à consolider les liens étroits et multiformes” qu’entretiennent le Maroc et la Mauritanie.

Il a ajouté que les chefs d’Etat des deux pays, le président Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani et SM le Roi Mohammed VI n’ont eu de cesse d’impulser ces relations vers davantage de progrès et de développement. Le diplomate a également souligné que ce complexe n’aurait pas pu voir le jour sans la coopération et le soutien apportés par les différentes autorités marocaines concernées qui ont accompagné l’ambassade dans les procédures administratives d’acquisition du lot de terrain et facilité celles liées à l’obtention du permis de construire.

Après avoir remercié l’association des deux sociétés marocaine et mauritanienne en charge de la construction du complexe, M. Ouled Hanani a assuré que cette collaboration a incarné une déclinaison symbolique du partenariat liant les deux pays.

Ce projet, dont la réalisation est prévue sur 18 mois, incarne la vision du président mauritanien en matière de modernisation du système diplomatique du pays et d’amélioration des conditions de travail des missions diplomatiques mauritaniennes, en leur fournissant les moyens logistiques et humains nécessaires, a-t-il conclu.

Avec Map