Pour Biden, la multiplication des feux de forêt est due aux changements climatiques

Le président américain Biden a blâmé les changements climatiques pour la multiplication des incendies de forêt dévastateurs aux Etats-Unis ces dernières années.

Le président s’est rendu au Colorado vendredi pour évaluer les dégâts causés par un feu de forêt hivernal rare qui a détruit plus de 1 000 maisons dans deux communautés situées à une trentaine de kilomètres au nord de Denver et brûlé plus de 2 000 hectares.

La semaine dernière, l’administration Biden a déclaré la zone sinistrée comme étant une catastrophe majeure, ce qui a permis d’orienter l’aide fédérale vers les efforts de redressement de l’État et des collectivités locales.

« Cette situation est un code rouge clignotant pour notre nation », a déclaré M. Biden, citant des vents exceptionnellement forts, des conditions de sécheresse prolongées et l’arrivée tardive de la neige comme responsables de la création d’une « poudrière ».

Le président a fait remarquer qu’en termes de superficie totale, les dégâts causés par les incendies de forêt au cours de l’année écoulée aux Etats-Unis sont équivalents à ceux de l’État du New Jersey tout entier qui aurait été réduit en cendres.

Selon le président américain, catastrophes naturelles ont causé des dégâts estimés à 99 milliards de dollars l’an dernier aux Etats-Unis. « Je ne peux pas imaginer ce que c’est que d’être ici dans ce quartier et de voir les vents souffler à 160 km/h et les flammes s’approcher », a-t-il dit lors d’une visite à Boulder.

Avec MAP