Pour endiguer les pertes d’apprentissages dues à la pandémie, la réouverture des écoles doit rester une « priorité absolue »

La réouverture des écoles « doit rester une priorité absolue et urgente à l’échelle mondiale pour endiguer et inverser les pertes d’apprentissage« , selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, l’UNESCO et l’UNICEF publié lundi.

Le rapport intitulé « état de la crise mondiale de l’éducation : un chemin pour le redressement » fait savoir que la génération actuelle d’étudiants risque de perdre l’équivalent de 17.000 milliards de dollars de revenus tout au long de la vie en valeur actuelle, soit environ 14 % du PIB mondial, en raison des fermetures d’écoles liées à la pandémie de Covid-19.

Cette nouvelle projection révèle que l’impact est plus grave qu’on ne le pensait auparavant et dépasse de loin les estimations de 10.000 milliards de dollars publiées en 2020.

L’analyse montre que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la part des enfants affectés par la pauvreté des apprentissages – déjà 53 % avant la pandémie – pourrait potentiellement atteindre 70 % compte tenu de « l’étendue des fermetures d’écoles et l’inefficacité de l’apprentissage à distance pour assurer une continuité complète de l’apprentissage pendant les fermetures d’écoles”.

« La crise de COVID-19 a paralysé les systèmes éducatifs du monde entier« , a déclaré le Directeur mondial pour l’éducation à la Banque mondiale, Jaime Saavedra, cité dans un communiqué conjoint des trois organisations.

« Aujourd’hui, 21 mois plus tard, les écoles restent fermées pour des millions d’enfants, et d’autres pourraient ne jamais retourner à l’école. La perte d’apprentissage que connaissent de nombreux enfants est moralement inacceptable« , a martelé M. Saavedra, ajoutant que « l’augmentation potentielle de la pauvreté des apprentissages pourrait avoir un impact dévastateur sur la productivité, les revenus et le bien-être futurs de cette génération d’enfants et de jeunes, de leurs familles et des économies mondiales.«

Les simulations estimant que les fermetures d’écoles ont entraîné des pertes d’apprentissage importantes sont maintenant corroborées par des données réelles, estime le rapport, citant à titre d’exemple les cas du Brésil, du Pakistan, de l’Inde rurale, de l’Afrique du Sud et du Mexique, entre autres, qui montrent des « pertes substantielles » en mathématiques et en lecture.

« La pandémie de COVID-19 a fermé des écoles à travers le monde, perturbant l’éducation de 1,6 milliard d’élèves à son apogée et exacerbé la fracture entre les sexes. Dans certains pays, nous constatons des pertes d’apprentissage plus importantes chez les filles et une augmentation de leur risque d’être confrontées au travail des enfants, à la violence sexiste, au mariage précoce et à la grossesse« , a averti, de son côté, le Directeur pour l’éducation à l’UNICEF, Robert Jenkins.

« Pour endiguer les cicatrices sur cette génération, nous devons rouvrir les écoles et les garder ouvertes, cibler la sensibilisation pour ramener les apprenants à l’école et accélérer la récupération de l’apprentissage« , a-t-il souligné.

Le rapport fait savoir qu’à ce jour, moins de 3 % des plans de relance des gouvernements ont été alloués à l’éducation. « Un financement beaucoup plus important sera nécessaire pour une reprise immédiate de l’apprentissage« , indique-t-on.

Le rapport note également que, bien que presque tous les pays du monde offraient des opportunités d’apprentissage à distance aux étudiants, la qualité et la portée de ces initiatives différaient, expliquant que dans la plupart des cas, elles offraient, au mieux, un substitut plutôt partiel à l’enseignement en personne.

En ce sens, le rapport souligne que les pays devraient mettre en place des programmes de redressement de l’apprentissage dans le but de garantir que les élèves de cette génération acquièrent au moins les mêmes compétences que la génération précédente, recommandent les auteurs de cette analyse.

« Sous l’impulsion des gouvernements et avec le soutien de la communauté internationale, il y a beaucoup à faire pour rendre les systèmes plus équitables, efficaces et résiliants, en capitalisant sur les leçons apprises tout au long de la pandémie et en augmentant les investissements« , a relevé la Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation, Stefania Giannini.

« Mais pour ce faire, a-t-elle poursuivi, nous devons donner la priorité aux enfants et aux jeunes parmi toutes les autres exigences de la riposte à la pandémie. Leur avenir – et notre avenir collectif – en dépend.«

Ce rapport a été produit dans le cadre de la « Mission : rétablir l’éducation en 2021 » par laquelle la Banque mondiale, l’UNESCO et l’UNICEF se concentrent sur trois priorités : ramener tous les enfants à l’école, récupérer les pertes d’apprentissage et préparer et soutenir les enseignants.

( Avec MAP )