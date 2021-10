Pour Poutine, la crise des prix du gaz est due aux erreurs des Européens

Le président russe Vladimir Poutine a accusé, mercredi, l’Europe d’être responsable de la crise du gaz naturel car elle n’a pas signé suffisamment de contrats de livraison à long terme avec Moscou, entraînant ainsi une flambée des prix record.

Poutine a indiqué que les Européens ont fait des erreurs et que leur politique, dont la base était de sortir des contrats a long terme, s’est avérée erronée.

Il a estimé que le prix du gaz a battu tous les records historiques et qu’aujourd’hui, il approche les 2.000 dollars par mille mètres cubes, soit plus de dix fois plus que le prix moyen de l’année dernière.

Selon lui, les Européens ont commencé à miser davantage sur les achats de gaz naturel au comptant plutôt que sur des achats à long terme, ce qui les lie à Moscou depuis plusieurs années. Cependant, aujourd’hui, les ventes au comptant n’existent pas. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt, en parlant de ces ventes auxiliaires pour compléter les contrats à long terme, qu’elles “ne pouvaient pas combler le vide existant”, notant que la Russie était “prête à parler de nouveaux contrats à long terme“. Une partie en Europe et au États-Unis blâment Moscou de ne pas ouvrir assez les robinets pour obtenir la mise en service de son gazoduc controversé en Allemagne.

Certains en Europe et aux États-Unis ont accusé Moscou de ne pas avoir ouvert suffisamment de robinets pour mettre en service dans les meilleurs délais le gazoduc contesté vers l’Allemagne, Nord Stream 2,qui a été achevé et a commencé à être rempli. Dans le même temps, Gazprom a indiqué que sa production de gaz naturel en 2021 devrait dépasser les 510 milliards de mètres cubes, un niveau jamais vu depuis dix ans.

( Avec MAP )