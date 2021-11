Pour sa 1ère édition, MD – Sahara décerne 5 prix de la diplomatie

Le Forum annuel MD –Sahara, organisé à Dakhla, les 18 et 19 novembre par le groupe média MAROC DIPLOMATIQUE a été sanctionné par l’attribution de cinq prix à cinq différentes personnalités marocaines ayant marqué de leur empreinte, chacun dans son domaine de compétence, le rayonnement diplomatique du Royaume.

Il s’agit du :

– Prix MD – Sahara de « La diplomatie citoyenne » décerné à Mme Nadira El Guermaï, Gouverneure, ex-coordinatrice de l’INDH.

– Prix MD – Sahara de « La diplomatie durable » décerné à M. Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), Président du Conseil d’Administration du Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP).

– Prix MD – Sahara de « La diplomatie parallèle » décerné à M. Abdellah Mouttaqi, Secrétaire général de l’Office national des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

– Prix MD – Sahara de « La diplomatie culturelle et de la valorisation du capital immatériel » décerné à M. Kamal Rahal, Directeur Général du Groupe Rahal et président de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires.

– Prix MD – Sahara de « La diplomatie économique », décerné à M. Amine Laghidi, Expert international en diplomatie économique et vice-Président du Conseil africain des Mines et de l’Energie.

Le Forum MD – Sahara, organisé cette année concomitamment avec la célébration de la Fête de l’Indépendance et de la Marche Verte, a réuni des intervenants prestigieux, officiels, décisionnaires, analystes et experts, en présence d’un public nombreux et pertinent, autour de thématiques se rapportant, foncièrement, au développement des provinces du Sud et à leur rôle de hub africain.

Lors de la séance de clôture, lecture avait été donnée à un message d’Allégeance, de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le Comité d’organisation et les participants.