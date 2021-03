Pourquoi le bulletin météo est devenu aussi populaire

Par Nezha Boulenda

“Siadna Salamou Alaykoum, la météo dans notre pays pour aujourd’hui”, est une phrase que des millions de téléspectateurs marocains avaient l’habitude d’entendre dans les années 80 ; eux qui restaient figés devant les écrans de télévision des heures durant en attendant le bulletin météo, et particulièrement son fameux présentateur, l’artiste Aziz El-Fadili, qui en a fait un événement sans précédent dans l’histoire de la télévision marocaine.

Il avait fait en sorte que le bulletin météo fasse partie des programmes les plus suivis, après le journal d’information, par des spectateurs, autres que les agriculteurs, les pêcheurs ou des professionnels dont les activités dépendent des conditions météorologiques.

Le parcours d’Aziz El-Fadili, en tant que présentateur du bulletin météo, était le fruit d’une simple coïncidence.

En effet, lorsqu’il assistait feu Tayeb Saddiqi à choisir les membres de l’équipe de travail qui devait assumer la responsabilité de donner corps au concept “la télévision bouge” conçu par la Radiodiffusion télévision marocaine (RMT) afin de provoquer un changement sur la scène médiatique nationale, le doyen du théâtre marocain lui demanda de présenter quelque chose, alors El-Fadili prit un journal et entama la scène en présentant les prévisions météo et du coup, la décision fut prise illico: “c’est toi qui va présenter le bulletin météo dorénavant”.

Certes, El-Fadili a marqué par ses empreintes la présentation du bulletin météo et charmé le public avec son accent humoristique et sa démarche sur scène. Aussi, il avait l’habitude de présenter aux téléspectateurs un tableau alliant actualités et divertissement, parfois en pleine neige, d’autres fois dans le désert à dos de chameau ou dans un marché de vente de moutons, et selon les saisons, il avait l’habitude d’innover dans la création de scènes.

Si l’expérience El-Fadili a été exceptionnelle, ce dernier a eu le grand mérite de capter l’attention des citoyens marocains pour suivre le bulletin météo qui, malgré la succession de nombreux présentateurs, n’a pas perdu ses fidèles.

De Abdessalam Chaachouaa, Mohamed Belouchi, El-Fadili et Soumaya Fizazi, et ensuite les jeunes qui portent le flambeau d’un “lourd héritage”, les expériences se sont multipliées, mais le taux d’audience n’a pas changé, les fidèles du bulletin météo sont devenus aujourd’hui nombreux du fait de l’utilisation de smartphones et d’ordinateurs, et même les journaux et les sites électroniques consacrent un grand espace aux prévisions météo en raison du grand intérêt qu’accordent les citoyens à ce genre d’informations.

Selon l’expert en météorologie, Mohamed Belouchi, l’intérêt effectif des Marocains à suivre les prévisions météo a commencé lorsque la sécheresse avait touché le Maroc dans les années 80 et cet intérêt est apparu avec l’émergence et la diffusion des médias au Maroc comme la télévision et la radio nationale.

Dans une déclaration à la presse, l’ancien responsable de la communication à la direction de la météorologie a indiqué que l’intérêt qu’accordent les Marocains au bulletin météo est dû notamment aux années de la sécheresse dans les années 80, rappelant que les responsables chargés des prévisions météo avaient adopté une politique de proximité avec les citoyens et la présentation de tous les détails sur une zone géographique donnée, tout en utilisant un langage facile et accessible aux citoyens.

La situation a pris une autre dimension avec l’apparition des bulletins d’alerte météo destinés au public, a-t-il dit, estimant que les changements climatiques et les problèmes liés au réchauffement du climat ont poussé les citoyens à accorder plus d’attention aux problèmes climatiques mondiaux, d’autant plus que la presse nationale s’ouvre sur les experts et les spécialistes dans le domaine de la météorologie dans la perspective de rapprocher les citoyens des phénomènes climatiques.

Des chercheurs en psychologie sociale notent que l’intérêt croissant accordé aux prévisions météo s’explique dans une certaine mesure par l’intérêt accru aux apparences externes et la santé surtout que l’intérêt à la météo est considéré comme un miroir reflétant l’intérêt personnel avec une forte volonté de protéger le corps.

Au Maroc, la précision des prévisions météo a connu une évolution remarquable ces dernières années, le taux de succès des prévisions à court terme (24 heures) dépasse 95 pc et à moyen terme (3 à 5 jours) 90 pc.

Les données de la direction nationale de la météorologie relayées par plusieurs sites électroniques indiquent que l’exactitude des alertes météo a connu une évolution notable en atteignant un taux de succès dépassant 85 pc avec des périodes d’anticipation (c’est-à-dire l’intervalle temps entre l’anticipation et la survenue du phénomène) de 24 à 48 heures pour les phénomènes extrêmes, et plus de 70 pc avec des délais d’anticipation de plus de 12 heures pour les orages locaux pendant la saison d’été.

Le service de la météorologie nationale au Maroc dispose de 44 stations météorologiques aériennes, 156 stations d’observation automatiques et 528 stations climatiques, dont 432 appareils de mesure de la pluviométrie.

En raison de l’importance que revêt la météorologie dans la vie des populations, l’Organisation météorologique mondiale a consacré le 23 mars de chaque année pour célébrer la Journée météorologique mondiale en commémoration de la création de l’organisation le même jour en 1950.

La célébration de cette journée constitue l’occasion pour faire connaitre le rôle du service de la météorologie nationale dans la préservation des biens et des personnes à travers des missions de surveillance, d’observation, de mesure et de prévision, en s’appuyant sur des compétences humaines hautement qualifiées, dont des ingénieurs et des techniciens qui utilisent des mécanismes et des techniques modernes en vue de présenter des bulletins météo très précis.

Face aux nouveaux défis auxquels fait face le Maroc à l’instar des autres pays du monde en raison des mutations climatiques et l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, la direction nationale de la météorologie œuvre en permanence pour le développement du système d’alerte aux phénomènes météorologiques et la présentation des prévisions météo de qualité aux niveaux régional et local, outre l’amélioration de l’observation de la situation météorologique à travers le suivi des phénomènes météorologiques à tous les niveaux.

Enfin, il est à souligner que le bulletin météo présenté quotidiennement aux citoyens marocains via les médias audiovisuels n’est en réalité que l’un des 450 bulletins diffusés en 24 heures par la direction de la météorologie nationale qui est devenue incontournable pour la gestion de plusieurs secteurs, notamment le tourisme, le transport aérien, l’activité maritime ainsi que tout ce qui a trait à l’agriculture comme le semis, la récolte et d’autres activités qui dépendent du bulletin météo pour l’établissement de programmes précis à ces opérations.

Avec MAP