Premier League: Débuts très prometteurs de Hakim Ziyech

L’international marocain Hakim Ziyech réalise un excellent début de saison avec Chelsea à la faveur de performances remarquables notamment lors du match ayant opposé samedi les Blues à Burnley (3-0).

Pour sa première titularisation avec les Blues en Premier League, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam s’est distingué de nouveau en inscrivant le premier but et en délivrant une passe décisive à Timo Werner. Cette semaine, le Marocain a même réussi l’exploit de marquer lors de ses deux premières titularisations avec Chelsea toutes compétitions confondues. Une prouesse jamais égalée depuis Diego Costa en août 2014.

Lors de sa première titularisation mercredi dernier en Ligue des Champions, le N.22 qui a été l’auteur du troisième but des Blues face à Krasnodar (0-4), a été désigné homme du match.

Après des débuts poussifs, Ziyech qui était de retour d’une blessure au genou, s’est rapidement imposé dans l’effectif de Franck Lampard qui n’a pas tari d’éloges sur les qualités du Marocain.

“Nous avons vu un peu sa qualité et sa personnalité face à Krasnodar. L’idée de recevoir le ballon et de tourner, de faire face vers l’avant et de trouver cette passe avant que les équipes ne soient placées, c’est ce que je suis impatient de voir de Hakim”, a confié le coach des Blues sur les performances du joueur marocain. “J’ai discuté avec lui lorsque nous l’avons signé et j’ai été frappé par sa confiance.

Il y a une confiance intérieure que j’aime. Nous avons besoin de joueurs avec confiance et personnalité qui croient qu’ils devraient être ici. C’est un rêve absolu de travailler avec”, a-t-il poursuivi. Les Londoniens, qui enchaînent un quatrième match de suite sans prendre de but, occupent le 5è rang du classement, avec 12 points, à quatre longueurs de Liverpool. Ayant fait le plein de confiance cette semaine, les coéquipiers de Ziyech devront croiser le fer mercredi prochain en Ligue des champions avec le Stade Rennais.

( Avec MAP )