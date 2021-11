Premier League: Ziyech ne quittera pas Chelsea en janvier (Tuchel)

Chelsea n’a aucune intention de laisser partir le Marocain Hakim Ziyech en janvier, a indiqué l’entraîneur du club londonien Thomas Tuchel, avant la confrontation de son club avec Leicester City samedi pour le compte de la 12è journée du championnat d’Angleterre de football. L’ailier de 28 ans a fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis la réouverture de la fenêtre des transferts, avec des noms qui reviennent souvent comme l’AC Milan. Mais Tuchel est catégorique, le joueur fait toujours partie de ses plans et « il restera au moins jusqu’à la fin de la saison ».

« En ce moment, ici à Cobham (ndlr: centre d’entrainement de Chelsea), il n’y a aucune réflexion sur son avenir ». « On ne pense ni à un changement potentiel, ni à un échange ou quoi que ce soit d’autre en hiver », a-t-il affirmé. « Hakim n’est pas venu à mon bureau pour exprimer un tel souhait, donc pour l’instant, il est un membre à part entière de l’équipe », a souligné le manager de Chelsea. « Il a été brillant en pré-saison. Il a eu une blessure qui lui a causé un énorme contretemps. Il a joué après sa blessure à l’épaule avec des douleurs et une énorme protection, ce qui l’a empêché d’être totalement libre, ce qui est nécessaire pour son jeu, ses mouvements, sa position et son style de jeu », a détaillé le technicien allemand. « Maintenant, il est monté en puissance lors des derniers matchs. Nous avons eu quelques blessures et il a saisi sa chance en se montrant décisif », a-t-il ajouté. « C’est un joueur important, très talentueux, très ambitieux, et il fait partie intégrante de notre équipe », a résumé Tuchel.

Ziyech a eu du mal à s’imposer sous la direction de Tuchel, les blessures ayant impacté sont état de forme depuis son transfert de l’Ajax l’année dernière. D’autant que Chelsea dispose d’une grande richesse offensive avec notamment Romelu Lukaku, Mason Mount et Kai Havertz.