Près de 2 millions d’Américains ont voyagé par avion en fin de semaine écoulée

L’agence américaine de la sécurité du transport aérien (TSA) a fait état du plus grand nombre de voyageurs aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, avec plus de 1,9 million ont pris l’avion au cours du weekend prolongé du Memorial Day, qui marque le début officieux de l’été.

A titre de comparaison, durant cette même période l’an dernier, la TSA n’avait comptabilisé que 327.000 passagers à ses points de contrôle dans les différents aéroports du pays.

Ce développement est lié à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays et au progrès de la campagne de vaccination. En effet, plus de 60% des adultes américains ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid, tandis que 40,5% des adultes sont entièrement vaccinés, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Le président américain Joe Biden avait annoncé le mois dernier l’objectif d’administrer au moins une dose de vaccin à 70% d’adultes d’ici le 4 juillet.

De même, les nouveaux cas d’infection au coronavirus, les hospitalisations et les décès sont à leur niveau le plus bas depuis de nombreux mois, selon la presse locale.

Le CDC avait dernièrement estimé que les personnes entièrement vaccinées, qui présentent un faible risque de contracter et de propager le virus, peuvent se passer du port du masque dans la plupart des situations et reprendre leurs activités régulières.

( Avec MAP )