Présidentielle américaine: Début du vote anticipé dans plusieurs Etats

Les électeurs du Minnesota, de la Virginie, du Dakota du Sud et du Wyoming ont commencé vendredi à voter pour les élections de novembre dans le cadre du votes anticipé.

À partir de vendredi jusqu’au 2 novembre, les électeurs de Virginie peuvent soumettre leurs bulletins de vote en personne dans les circonscriptions de l’État et peuvent envoyer des bulletins de vote par la poste jusqu’au 23 octobre. Ceux qui ont demandé des bulletins de vote par correspondance dans le Minnesota, le Dakota du Sud et le Wyoming peuvent maintenant voter en personne ou par la poste jusqu’à la veille du jour du scrutin.

Le vote anticipé au Minnesota intervient alors que le président Trump et son rival candidat Joe Biden, y sont attendus dans la journée. Trump tient un rassemblement dans la soirée dans un aéroport de la ville de Bemidji, tandis que Biden se rend dans un centre de formation syndicale à Duluth.

Les élus démocrates, qui entendent encourager leurs partisans à voter tôt, ont évité la traditionnelle séance photo du jour du scrutin, préférant apparaitre sur les sites de vote anticipé. En Virginie, les sénateurs Tim Kaine et Mark Warner ont voté à Richmond et à Alexandria, tandis que le gouverneur Ralph Northam a voté à Richmond.

M. Kaine, qui était candidat à la vice-présidence d’Hillary Clinton en 2016, a tweeté qu’il avait voté tôt pour M. Biden et les démocrates sur le bulletin de vote. “Quelle belle journée!”, a-t-il écrit décrivant l’expérience comme “facile” et “pratique”.

D’autres États, dont le New Jersey, le Michigan, le Vermont et l’Illinois, devraient commencer le vote anticipé la semaine prochaine, alors que 29 autres États et le district de Columbia leur emboîteront le pas tout au long du mois d’octobre.