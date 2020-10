Présidentielle US: Biden détient une légère avance sur Trump en Floride

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden détient une mince avance sur le président Trump dans l’État crucial de Floride, selon un nouveau sondage NBC News / Marist College.

L’enquête publiée jeudi a révélé que Biden bénéficiait du soutien de 51% des électeurs probables de Floride, tandis que Trump était à la traîne avec 47%. L’écart entre les deux candidats se situe cependant dans la marge d’erreur de l’enquête. Seulement 2% des électeurs soutiennent un candidat tiers ou sont indécis.

Les résultats du sondage montrent une croissance pour Biden dans l’État et une baisse de 1 point pour Trump. Les deux rivaux étaient à égalité dans le sondage NBC/Marist réalisé après les conventions des deux partis en septembre à 48% chacun.

“À l’heure actuelle, Biden fait grimper son score parmi les électeurs de 65 ans et plus et les indépendants – des groupes que Trump a attiré en 2016”, a déclaré le directeur du sondage mariste Lee Miringoff. “Pourtant, Trump suit le rythme de Biden parmi les électeurs latinos, un groupe que Trump avait lourdement perdu la dernière fois.”

Trump avait remporté la Floride contre la candidate du Parti démocrate de 2016, Hillary Clinton, par un peu plus de 1% des voix.

A l’échelle nationale, le candidat démocrate a une avance de 12 points sur le président Trump dans un nouveau sondage CNN publié mercredi.

L’ancien vice-président obtient 54% de soutien parmi les électeurs probables de l’enquête, tandis que Trump est à 42%, un écart plus large que la plupart des sondages nationaux. Signe que la grande majorité des électeurs ont pris leur décision, seuls 4% ont déclaré qu’ils voteraient pour un autre candidat, ne voteraient pour aucun des deux candidats ou n’avaient aucune opinion.

L’enquête montre que Biden se dirige vers le sprint final jusqu’au jour du scrutin avec un soutien bien plus grand à travers le pays que celui dont bénéficiait Hillary Clinton avant sa défaite en 2016. Biden a mené tous les sondages CNN contre Trump depuis l’année dernière.

( Avec MAP )