Présidentielle US : plus de 90 millions d’Américains ont voté par anticipation

A trois jours du scrutin présidentiel du 3 novembre, plus de 90 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation jusqu’à présent, alors que de nombreux Etats du pays ont rapporté un taux record de vote anticipé pour le compte de ces élections présidentielle et générale, selon une enquête réalisée par CNN et les instituts de sondages “Edison Research” et “Catalist”.

Ces votes représentent près de 43% des électeurs inscrits dans tout le pays, précise-t-on de même source, ajoutant que quatorze Etats ont déjà vu plus de la moitié de leurs électeurs inscrits voter avant la date du 3 novembre.

Au niveau de tout le pays, les plus de 90 millions de votes déjà exprimés représentent environ 66% des quelque 136,5 millions de votes émis lors de l’élection présidentielle de 2016.

De son côté, le New York Times a rapporté samedi que les Etats-Unis étaient en passe de dépasser 150 millions de voix pour la première fois de leur histoire lors de ces élections.

Selon le journal, un nombre record de personnes ont déjà voté malgré une multitude de défis : pandémie, retards des livraisons postales, longues files d’attente et des décisions de justice qui ont testé la confiance dans le système électoral du pays.

Ainsi, au Texas et à Hawaï, le taux de participation a déjà dépassé le total des votes enregistré durant l’élection de 2016, avec trois jours de vote anticipé restants et davantage de bulletins de vote par correspondance à venir. Dix autres Etats, y compris des Etats indécis majeurs comme la Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord, l’Arizona et le Nevada, ont dépassé 80% du taux de participation enregistré lors de la dernière élection présidentielle, précise la publication.

