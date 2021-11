Prévisions météorologiques du lundi 22 novembre 2021

Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, 11/16° sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, le Souss, les Cotes centre et le Nord des provinces du sud, 16/22°C sur le sud des provinces. des provinces sahariennes et de 05/11°C ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 06/14°C sur les reliefs de les reliefs de l’Atlas et le Rif, 20/25°C sur les plaines nord et centre, le Souss et l’Est des provinces du sud, 25/31°C sur le reste des provinces du sud et 14/20°C ailleurs.