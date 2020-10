Prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 11 octobre 2020

Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas et le Rif, 14/19°C sur l’Oriental, 17/22°C sur le nord et le centre, le nord-ouest des provinces Sud et le sud-est et de 21/25°C sur l’est et le sud des provinces Sud.

Températures maximales de l’ordre de 22/29°C sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes, 30/36°c sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, les plaines nord et centre et le sud-est et de 35/40°c sur l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Cap Spartel et Mehdi et peu agitée à agitée ailleurs.