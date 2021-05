Prévisions météorologiques pour le dimanche 02 mai 2021

– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Moyen et le Haut Atlas avec quelques ondées éparses et orages par endroits.

Ciel passagèrement nuageux sur le Saïss et le nord de l’Oriental et clair à peu nuageux ailleurs.

Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes Centre et Sud, faible à modéré de secteur sud sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental et de nord à ouest ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas et le Rif, 06/11°C sur l’Oriental, le Saïss, les plaines intérieures et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 11/16°C sur le reste du pays.

Températures maximales de l’ordre de 14/20°C sur l’Atlas, le Rif et la Méditerranée, 19/24°C sur le Saïss, le nord de l’Oriental et les plaines Nord-Ouest, 24/30°C sur les plaines Centre, le Souss, le Sud-Est, le sud de l’Oriental et le nord des provinces Sud et de 31/37°C sur l’extrême Sud du pays.