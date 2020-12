Prévisions météorologiques pour le dimanche 13 décembre 2020

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 13 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

Nuages bas la nuit et la matinée près des côtes et sur les plaines atlantiques avec formations brumeuses par endroits.

Temps généralement stable avec ciel peu à passagèrement nuageux le jour.

Ciel devenant passagèrement nuageux la nuit sur les côtes Nord et centre.

Temps assez froid la nuit et la matinée sur l’Atlas et le Rif avec gelée locale.

Vent faible de secteur sud sur l’Oriental et le Sud-Est et faible variable ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas et le Rif, 04/10°C sur l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est et de 10/16°C sur le Nord, le Centre et les provinces Sud.

Températures maximales de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas, 18/22°C sur l’Oriental, le littoral Méditerranéen, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et le Nord des provinces Sud et de 22/28°C sur l’extrême Sud.