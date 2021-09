Prix AMMC de la Recherche : Prolongation du délai de dépôt des candidatures

Le délai de dépôt des candidatures du “Prix AMMC de la Recherche” a été prolongé jusqu’au 31 décembre prochain, a annoncé mercredi l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Lancé avec l’appui du Conseil scientifique de l’Autorité, le prix AMMC de la recherche vise à soutenir et encourager la recherche académique sur des thèmes en lien avec le marché des capitaux, rappelle la même source.

→ Lire aussi : AMMC: Agrément du projet de règlement de gestion de la SPI “Al Akhawayn University”

Il récompense les chercheurs dont les travaux contribuent à faire avancer la recherche dans les domaines du financement à long terme via les marchés, la liquidité et la valorisation des instruments financiers, le marché à terme et la chambre de compensation, la gestion d’actifs, la microstructure des marchés financiers, les fintechs et les marchés financiers (ICO, crypto-actifs …) et la finance participative.

Sont ainsi éligibles au prix AMMC de la recherche, les étudiant(e)s doctorants ou les titulaires d’un doctorat âgé(e)s de moins de 40 ans, de nationalité marocaine et affilié(e)s à une institution académique au Maroc ou à l’étranger ou de nationalité étrangère et affilié(e)s à une institution académique au Maroc.

( Avec MAP )