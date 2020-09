Prix Nobel: Trump “très très honoré d’être nominé”, selon Jared Kushner

Le président américain Donald Trump est “très très honoré d’être nominé” pour le Nobel de la Paix pour son rôle dans l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis, a indiqué son haut conseiller, Jared Kushner.

“Le président Trump a été très très honoré d’être nominé ce matin pour le prix Nobel de la Paix”, a déclaré M. Kushner lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que la signature de l’accord aura lieu mardi prochain à Washington.

“Je pense que c’est une chose vraiment formidable”, a ajouté Kushner au sujet de la nomination du président américain par l’élu norvégien Christian Tybring-Gjedde du parti du Progrès, une nouvelle accueillie avec enthousiasme par M. Trump qui a écrit dans un tweet: “Merci!”.

La porte-parole de la Maison Blanche a indiqué, dans un communiqué, que “cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un large soutien international aux accords de paix et de l’optimisme que la région pourrait enfin franchir un cap”.

“En unissant deux des partenaires les plus proches des États-Unis dans la région – ce que beaucoup ont dit ne pas pouvoir être fait – cet accord créera un Moyen-Orient plus pacifique, plus sûr et plus prospère”, a ajouté la même source, qualifiant l’accord de normalisation de “percée diplomatique historique”.

Selon le communiqué, “cet accord de paix témoigne de la diplomatie et de la vision audacieuses du président Trump, et il est honoré d’être considéré par le comité Nobel”. Le président Trump accueillera les délégations israélienne et émiratie pour une cérémonie de signature de l’accord de normalisation le 15 septembre à la Maison Blanche. Selon Jared Kushner, l’administration Trump souhaite que la cérémonie soit bipartisane en invitant des dirigeants tant républicains que démocrates.