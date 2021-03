Prix “Tamayuz” : La 6ème édition dédiée aux initiatives d’atténuation des répercussions de la Covid-19 sur les femmes

La sixième édition du prix “Tamayuz” dédiée aux initiatives distinguées pour l’atténuation des répercussions de la Covid-19 sur les femmes, s’est ouverte vendredi à Rabat en présence d’une panoplie d’acteurs de divers horizons.

L’évènement, organisé à l’initiative du ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, vise à promouvoir l’autonomisation des femmes marocaines et à encourager toute personne, organisation ou institution, à placer les questions liées aux droits des femmes et à l’égalité des genres au cœur de ses préoccupations. Cette 6-ème édition a aussi pour objectif de mettre en valeur les femmes qui ont contribué en première ligne dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 sur le territoire national.

Il s’agit, ainsi des femmes médecins, infirmières, enseignantes, journalistes et au foyer qui se sont distinguées dans la lutte contre la pandémie et ont veillé au respect des mesures sanitaires, à la sensibilisation de la population, au soin des malades et à l’éducation des jeunes générations.

Cette édition est également l’occasion de rendre hommage aux femmes leaders et de réaffirmer l’importance de l’autonomisation et des contributions féminines en faveur du développement du tissu économique national et du produit intérieur brut (PIB). A l’occasion, les avancées réalisées au Maroc en matière de promotion et de renforcement des droits des femmes, ont été mises en exergue, notamment la réforme de la Moudawana (code de la famille), et l’article 19 de la Constitution selon lequel “l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

L’État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination”. Le jury de la 6ème édition du prix regroupe des personnalités des domaines de l’information, de la culture, de l’économie et de la politique, à savoir Mohamed Fikrat, Malika Laasri Lahlou, Asmaa Morine, Youssef Hosni, Khadija Ihsane, Hajbouha Zoubeir, Nadia Boutdrine et Majdi Amina. Les candidatures sont ouvertes pour le prix “Tamayuz” du 26 mars au 10 mai.

Les thèmes choisis pour les précédentes éditions ont porté sur le développement social, les initiatives d’autonomisation économique de la femme, la création de l’entreprise féminine, les initiatives en faveur de la femme rurale et les créations artistiques en faveur de la promotion de la cause féminine.