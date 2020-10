Prochaine implantation à Essaouira-Mogador d’un Club Med : Un signal fort au Maroc et dans le monde en cette période de crise

C’est un signal fort et riche de promesse que le Maroc a envoyé aujourd’hui à la Communauté nationale et internationale de l’industrie touristique et hôtelière avec l’annonce par la ministre du Tourisme, Mme Nadia Fettah Alaoui et le Président du Groupe Club Med, M. Henri Giscard d’Estaing de la prochaine implantation à Essaouira d’un “Club Med exclusive collection”.

Les grandes lignes de ce projet ont fait l’objet de la signature, lundi à Marrakech, d’un mémorandum d’entente paraphé par la Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, le Président du Groupe Club Méditerranée et les Directeurs Généraux de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT).

Prenant la parole à cette occasion, la Ministre du Tourisme, Mme Fettah Alaoui, a adressé ses vifs remerciements au Club Med et à ses partenaires pour le choix de leur implantation au niveau de la destination d’Essaouira- Mogador, destination qui “jouit d’atouts balnéaires et culturels incomparables”.

“Prenons aujourd’hui le pari que ce nouveau projet d’investissement majeur au niveau de la station d’Essaouira-Mogador, donnera à la cité des Alizés la dimension qu’elle mérite, non seulement parmi les destinations phares de notre pays, mais plus généralement au sein de l’offre touristique disponible au niveau mondial”, a-t-elle dit sur un ton de fierté.

“Nous croyons fermement que le Maroc a tout ce qu’il faut pour être une destination de choix pour les investissements dans le tourisme; et restons convaincus que les réalisations seront au rendez-vous de nos espérances”, a conclu Mme Fettah Alaoui.

Se félicitant de ce futur développement de l’implantation historique du Club Méditerranée au Maroc et rappelant le caractère pionnier et visionnaire joué par cette institution depuis plus de 60 ans au Maroc, M. Giscard d’Estaing a, pour sa part, mis en relief le caractère singulier et emblématique de la destination Essaouira-Mogador qui s’est imposée à tous aujourd’hui “par sa culture, son histoire, sa modernité exceptionnelle et la vitalité créative de sa population”.

Le Président du Club Méditerranée s’est également félicité du fait que cette future unité du Club “sera ouverte toute l’année et sera intégrée dans son environnement naturel avec une palette et une offre exceptionnelles dans les différentes disciplines des sports nautiques et des sports de glisse en mer”.

Le nouveau Club Med Mogador-Essaouira, dont les études de faisabilité devraient être lancées vers la fin de l’année en cours, sera érigé sur un terrain de 17 ha situé à 10 km seulement de l’aéroport international Essaouira- Mogador dans la station balnéaire de Mogador.

Représentant un investissement de l’ordre d’un milliard de dirhams, le futur Club Med Mogador-Essaouira va élargir et diversifier le parc hôtelier de la Cité des Alizés en apportant une capacité de 350 chambres, dont 30 suites. Il devrait générer 420 emplois directs et quelques 1.200 emplois indirects.

La cérémonie de signature de ce Mémorandum d’entente a été rehaussée par la présence notamment de M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président- fondateur de l’Association Essaouira- Mogador, M. Adel El Fakir, Président de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), M. Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT, M. Henri Giscard- D’Estaing, PDG du Groupe Club Med, M. Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et M. Karim Kassi- Lahlou, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

(Avec MAP)