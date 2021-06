Projet de Thalassémie au Maroc : Plus de dix ans de service

L’idée de ce Projet est née en 2005, lorsque les rotariens du RC Genova Nord, avec Paolo Gardino, ont appris du « voyage de l’espoir » de Samira en Italie. Samira est une jeune femme marocaine dont son enfant, Ayoub, est gravement malade et souffrant. La maladie n’est pas diagnostiquée par les médecins marocains qu’elle a consultés, mais Samira ne se résigne pas et avec de grands sacrifices, de sa petite ville près de Rabat, arrive à Gênes à l’hôpital Galliera, où on diagnostique au petit Ayoub la thalassémie. Des soins adéquats dans le service d’hématologie entraînent une lente amélioration de la santé de l’enfant.

L’histoire de Samira émeut non seulement les médecins de l’hôpital Galliera mais aussi les Rotariens de Gênes, qui décident non seulement d’aider financièrement Samira, mais aussi de faire quelque chose pour les milliers d’enfants thalassémiques au Maroc. En effet, la thalassémie au Maroc n’était pas souvent diagnostiquée ou n’était pas traitée de manière adéquate et donc des centaines d’enfants mouraient chaque année d’une maladie qui pouvait être traitée.

Un seul objectif : soigner les enfants thalassémiques dans leur pays avec :

La création de compétences locales à travers la formation du personnel de santé pour le traitement de la thalassémie

Le soutien à l’achat d’équipements et de médicaments

La promotion des actions d’éducation à la santé et de dépistage

Le soutien aux Associations des Familles d’enfants thalassémiques

Les actions de lobbying auprès des institutions de santé du Maroc

Ainsi est né le projet visant à contrôler la Thalassémie au Maroc.

Le Projet s’étend et devient dans les années suivantes un Projet International et Interdistrital impliquant les Districts 9010-2030-2031-2032-2100 et 2110 et devenant le plus grand projet Rotarien 3H au monde après Polio-Plus, également pour le montant des fonds investis.

Le Projet International et Interdistrital a impliqué actuellement 10 hôpitaux au Maroc (Rabat, Casablanca, Oujda, Marrakech, Tanger, El Jadida, Taroudant, Fès, Agadir et Tétouan), 2 Centres de transplantation de moelle osseuse (Marrakech et Casablanca) et 2 Centres de transfusion (Rabat et Oujda) et 4 hôpitaux en Italie (Gênes, Turin, Palerme et Trapani).

Le premier Grant 3H est approuvé par la Fondation Rotary avec le numéro 59779 en 2007, et avec un budget de 300 000 dollars un centre d’excellence est créé à Rabat pour le traitement de la Thalassémie.

Après le succès de cette première concrétisation, il a été décidé d’étendre le Projet Thalassémie à d’autres villes du Maroc avec la participation d’autres clubs et districts italiens.

Ainsi, onze Rotary Clubs de la Région de Casablanca (District 9010) et douze Rotary Clubs Italiens (District 2030) s’associent pour créer un Centre de traitement de la Thalassémie à Casablanca.

Par la suite, les Clubs Rotary de la région de Turin (district 2032), de la région de Gênes (district 2031), de la région de Naples (district 2100) et du Maroc (district 9010) organisent des activités de formation pour les médecins traitant la thalassémie dans les villes d’Agadir, Fès, Marrakech et Tanger.

En 2011, le Ministre de la Santé du Maroc, grâce également à une forte action de lobbying du Rotary, signe conjointement avec le Gouverneur du District 9010 (Maroc) Ahmed Mikou un protocole qui aboutit à la reconnaissance de la Thalassémie comme maladie sociale ayant droit à des soins gratuits du Système National de Santé.

La grande intuition Du Past District Gouvernor Concetto Lombardo a été d’avoir assuré la continuité du Projet par l’adhésion pour les années suivantes des futurs Gouverneurs du même District et d’avoir établi une Commission de District pour la Thalassémie. Cette clairvoyance a permis au Projet Thalassémie de trouver une continuité jusqu’à nos jours et en fait, ces dernières années, le District 2110 a été le seul District italien engagé dans cette activité importante au Maroc.

En 2012, grâce à un Machting Grant, avec la contribution de 35 Clubs du District 2110, du RC Casablanca Mers Sultan et du District 9010, la fourniture au CHU de Marrakech d’un Matériel d’Aphérèse Productive a été réalisée, ce qui a permis de réaliser la première greffe de moelle osseuse au Maroc, auprès du service d’onco-hématologie dirigé par le Pr Lahoucine Mahmal.

Le district 2110 est également chargé, par la coordination interdistritale, d’étendre le Projet Thalassémie à la ville d’Oujda dans la région du nord-est du Maroc.

Le dernier projet réalisé au Maroc, à travers le Global Grant no. 2097958, a permis la création d’un «Centre de Traitement Transfusionnel des Enfants Thalassémiques » à l’Hôpital Provincial «Lalla Meriem» à Larache (au Nord-Ouest du Maroc).

La ville de Larache a été choisie pour:

1) Le pourcentage élevé de thalassémiques sur ce territoire

2) Le pourcentage élevé de mariages endogames: ce qui est à attribuer à une «forte conviction des bénéfices socio-culturels de tels mariages»,

3) Le manque de structures conscrées à la lutte contre la thalassémie

4) Aucune implication antérieure du Rotary sur ce territoire

Le Centre de transfusion de Larache pourra effectuer en toute sécurité 300 transfusions par mois en moyenne. Environ 250 patients thalassémiques en charge de l’hôpital ainsi qu’une cinquantaine de patients souffrant d’autres hémoglobinopathies bénéficieront de transfusions.

La subvention a été soutenue par le District 2110 avec une contribution de 7 000 $ du (DDF) de l’année 19-20 et avec des contributions de : 7 clubs du District 9010 (Maroc), 40 clubs du District 2110 (Sicile-Malte), 4 clubs des Districts 2080, 2032 et 2100 (Italie) et un club dans le District 1730 (France).

Nous espérons vivement que la Thalassémie au Maroc pourra être définitivement maîtrisée dans les plus brefs délais.