Promotion de la recherche scientifique : Deux conventions de partenariat entre l’UM6P de Benguérir et l’UCA de Marrakech

Deux conventions de partenariat et de coopération pour la promotion de la recherche scientifique ont été signées vendredi à Benguérir relevant de la province de Rehamna, entre l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Ces conventions ont été signées, en présence notamment du ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd Amzazi, du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy et du ministre délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Driss Ouaouicha, en marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau Data Center de l’UM6P, abritant le plus puissant “SuperCalculateur” d’Afrique.

Signée par le président de l’UCA, Moulay Hassan Hbid, et le président de l’UM6P, Hicham Habti, la première convention-cadre vise l’élaboration commune des programmes de formation avec la création de structures mixtes de recherche et l’échange d’expériences et de matériels scientifiques.

Elle porte également sur la mobilité des étudiants et des enseignants- chercheurs, l’organisation commune de congrès scientifiques ainsi que sur le co-encadrement des mémoires de fin d’études et des thèses de doctorat.

La deuxième convention sous forme d’accord de coopération, a pour objectif de fournir de nouvelles souches de produits, de la part de l’Université Cadi Ayyad à l’UM6P.

L’UM6P est un établissement d’enseignement supérieur qui a développé un savoir-faire dans la recherche et le digital, qui apporte davantage un support aux universités publiques marocaines pour accompagner l’accélération de la recherche et la digitalisation de la formation au Maroc.

Fondée par la Fondation OCP, cette Université se propose de soutenir l’éducation et la recherche au Maroc à travers l’accélération du “Capacity Building” dans les universités marocaines.

L’UCA est l’une des universités publiques leaders à l’échelle nationale et régionale. Elle a veillé, depuis sa création en 1978, à assurer pleinement son rôle dans la création et la transmission du savoir, et à se démarquer dans la recherche et l’innovation.

Au fil des années, elle s’est dotée d’autres structures qui ont renforcé davantage le paysage de l’enseignement supérieur.

