Promotion de plus de 10.000 femmes et hommes au sein de la Sûreté nationale (DGSN)

C’est un cadeau de nouvel an et une reconnaissance méritoire en faveur de la Famille de la Sureté nationale .

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) vient de publier ainsi la liste de promotion de ses corps à des grades supérieurs, dont ont bénéficié 10.210 parmi les fonctionnaires de police, 5038 brigadiers et brigadiers chef, 2894 officiers de police et officiers de police principale , 13 Préfets de la Police, 62 contrôleurs généraux et 54 commissaires divisionnaires.

Il convient de souligner que la part consacrée aux femmes policières dans ce grand geste de promotion est très significatif dont on se presse de saluer la portée.