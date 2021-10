Propriété intellectuelle : Le Maroc préside à Genève la 62ème assemblée générale de l’OMPI

La 62ème série de réunions des assemblées générales de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), s’est ouverte lundi à Genève, sous la présidence du Maroc.

Dans l’allocution d’ouverture des travaux, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a souligné que le Royaume est « le premier pays arabe et le deuxième pays africain à présider cette Assemblée générale en tant qu’organe directeur et décisionnel suprême de l’Organisation, qui se réunit chaque année pour évaluer les progrès accomplis dans les travaux de l’Organisation et discuter des orientations futures ».

M. Zniber a tenu à remercier à cette occasion les délégations participantes pour la confiance exprimée à l’endroit du Royaume et pour le soutien continu aux travaux de cette instance durant la présidence marocaine au cours de la période 2019-2021, qui a coïncidé avec une conjoncture mondiale sans précédent.

Il a également mis en avant la contribution, forte et commune des États membres, et leurs efforts soutenus en vue d’atteindre les objectifs tracés au titre de ce mandat.

Le diplomate marocain s’est attardé, par ailleurs, sur les efforts consentis au sein de l’Assemblée générale de l’OMPI, sous la présidence marocaine, citant notamment la poursuite de manière régulière des réunions de l’organisation malgré les restrictions liées à la pandémie, outre la tenue dans les délais impartis des échéances majeures de l’Organisation, dont l’élection du nouveau directeur général de l’OMPI.

Il a souligné de même, l’attention particulière accordée par le Maroc, en tant que président de l’Assemblée générale, à l’intensification des réunions consultatives, qui ont été consacrées à l’examen de nombreuses questions fondamentales.

M. Zniber s’est félicité également de l’intérêt particulier porté par les différentes délégations à l’approche adoptée par la présidence marocaine, et qui a contribué à l’amélioration de la compréhension des sujets soumis à l’examen, ainsi qu’au développement de la prise de conscience des défis politiques et économiques qui en émanent, mettant en avant la grande interaction dont ont fait montre les missions diplomatiques à Genève et les Etats membres avec l’approche adoptée par la présidence marocaine, au cours des deux dernières années.

Cette approche a également contribué à approfondir le débat autour des questions économiques, culturelles et scientifiques abordées par l’Organisation, a-t-il dit.

La présidence marocaine de l’Assemblée générale de l’OMPI a été, par ailleurs, une occasion de souligner le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion du développement au Maroc, ainsi que les progrès remarquables réalisés par le Royaume dans ce domaine, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Au menu de cette session qui s’étalera sur une semaine, les participants examineront une série de questions institutionnelles, juridiques, financières et techniques importantes. Il sera procédé, entre autres, à l’élection d’un nouveau Bureau de l’Assemblée générale au titre de l’exercice biennal 2021-2023.

Cette assemblée générale connait la participation de plus d’un millier de participants, dont des chefs d’offices de propriété intellectuelle à travers le monde ainsi que des experts et des ONG actifs dans ce domaine.

En outre, les nouveaux membres de deux comités importants de l’organisation, en l’occurrence le Comité des finances et du budget et le Comité de coordination, seront élus pour la période 2021-2023. De même, le mandat du Maroc sera également renouvelé pour la troisième fois consécutive au sein de ces deux comités.

( Avec MAP )