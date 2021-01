Prorogation du confinement de 15 jours dans 19 wilayas algériennes

Le gouvernement algérien a annoncé, samedi, avoir décidé la prorogation pendant 15 jours du confinement dans 19 wilayas du pays pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Dans un communiqué, la primature algérienne a précisé qu’il a été décidé de reconduire, à partir de dimanche, le confinement à domicile de 20h à 5h dans 19 wilayas du pays.

La même source a précisé que le gouvernement a également décidé la prolongation de la mesure de fermeture, pour une période de 15 jours, des marchés de ventes des véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national, des salles de sport ainsi que des lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs et des plages.

Il a été aussi décidé la prolongation durant la même période de la mesure de limitation du temps d’activité à 19h concernant le commerce des appareils électroménagers, d’articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameublement, d’articles de sport, de jeux et de jouets, de concentration de commerces, ainsi que des salons de coiffure, des pâtisseries et confiseries, des cafés, restaurations et des fast-food.

L’Algérie a enregistré depuis le déclenchement de la pandémie en mars dernier 106.000 cas de contamination au Covid-19, dont 2.900 décès.

Avec MAP