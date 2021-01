Prorogation pour 15 jours du confinement à domicile dans 29 wilayas algériennes

Le gouvernement algérien a annoncé, jeudi, avoir décidé la prorogation pour 15 jours du confinement à domicile dans 29 wilayas du pays pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Dans un communiqué, la primature algérienne a précisé qu’en consultation avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, il a été décidé la prorogation de la mesure de confinement partiel à domicile de 20H00 jusqu’à 5h00 dans 29 wilayas.

Ces mesures de confinement sont applicables, à compter de samedi prochain, a ajouté la même source, notant que les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Selon la même source, il a été aussi décidé de garantir la continuité des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique concernant la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et 50% des vols desservant celles du nord du pays, avec la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

Concernant les transports routiers sur les liaisons inter-wilayas, le gouvernement algérien a de même décidé d’assurer la continuité des services de transport routiers de personnes par train, par autocars et par taxis, avec la limitation du nombre de voyageurs à 50 % des capacités pour les bus et autocars.

En matière d’activités sociales et économiques, le gouvernement algérien a prorogé la mesure de fermeture, pour une période de quinze jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire algérien, et des salles omnisports et des salles de sport, des lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs et des plages dans 29 wilayas.

Il a été de même décidé la prorogation de la mesure de limitation, dans ces wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, du temps d’activités de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de 19h00, ainsi que l’ouverture progressive et contrôlée des centres culturels et des maisons de jeunes, sous réserve du strict respect des protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

S’agissant des regroupements et rassemblements publics, le gouvernement a aussi décidé la prorogation de la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial.

L’Algérie a enregistré depuis le début de la pandémie en février dernier 102.641 cas de contamination au Covid-19, dont 2.816 décès.

Avec MAP