Province d’Azilal : 131.533 vaccinés contre le Covid-19

Le nombre des vaccinés contre le nouveau Coronavirus dans la province d’Azilal s’élève à ce jour à 131.533 personnes, selon la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Quelque 71.565 personnes se sont vues administrer la première dose du vaccin anti-Covid-19 dans la province alors que le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin s’élève à 59.968, précise la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Plus de 368.000 personnes âgées de 17 ans et plus sont concernées par la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus au niveau de la province d’Azilal.

A cet effet, 75 stations de vaccination fixes ont été aménagées aux niveaux des différentes communes et cercles de la province en plus de 450 points de vaccination mobiles.

D’autre part, le nombre total des cas confirmés de covid-19 enregistrés au niveau de la province d’Azilal depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau Coronavirus s’élève au 1er mai courant à 2.282 cas, en hausse de quatre cas par rapport à la situation arrêtée il y a une semaine, d’après le décompte hebdomadaire établi par la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Le nombre des guéris a atteint 2.226 personnes principalement dans les communes urbaines d’Azilal et de Demnate.

Aussi, quelque 32.039 tests de dépistage du nouveau Coronavirus ont été effectués au niveau de la province depuis le début de la pandémie.

La province d’Azilal a enregistré 52 décès dus à la Covid-19 depuis le début de la pandémie dont 21 au sein de la commune urbaine d’Azilal et 11 dans la commune urbaine de Demnate. La province d’Azilal ne déplore aucun décès dû à la pandémie depuis le 16 mars dernier.

