Province de Khénifra : M. Akhannouch procède au lancement de plusieurs projets de développement agricole et forestier

Lundi 1èr Février dernier le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch qui était accompagné du gouverneur de la Province de Khénifra Mr Mohamed Fettah, a effectué une visite de terrain au niveau de la province de Khénifra.

Cette visite de terrain a été consacrée au suivi des projets lancés au niveau de la Province dans le cadre du Plan Maroc Vert et au lancement de nouveaux projets de développement agricole inscrits dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030» en plus du lancement d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc».

Projets de plantation d’arbres fruitiers et de valorisation des produits agricoles de la région

Dans ce cadre donc, le Ministre s’est rendu dans la commune rurale de Ouaoumana ou il a procédé au lancement des travaux de plantation de caroubier sur une superficie de 1 442 ha repartie sur 12 communes rurales. Ce projet d’agriculture solidaire vise une meilleure valorisation des terrains, l’amélioration des conditions de vie et de revenu des agriculteurs ainsi que la contribution à la restructuration de la filière à travers le rencorcement des capacités et l’organisation professionnelle. D’un montant d’investissement de 23,2 millions de dirhams, ce projet devrait profiter à plus de 577 bénéficiaires et permettra la création de 27 500 journées de travail.

Un deuxième projet a été lancé au niveau de la commune rurale de Tighassaline. Il s’agit de la construction et l’équipement d’une unité de stockage et de conditionnement des fruits et légumes d’une capacité de 4000 Tonnes pour un montant d’investissement de 22 millions de dirhams. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du contrat-programme de l’Industrie agroalimentaire (IAA) est construit sur une superficie de 25 000 m2 dont 3000 m2 couverte. Il a pour objectifs la valorisation et la commercialisation des fruits et légumes, l’augmentation des revenus des producteurs et la création de 30 emplois permanents, près de 11 000 jours de travail saisonniers directs et 560 jours de travail indirects.

Par ailleurs, la délégation ministérielle s’est rendue dans la commune rurale Ait Saadly où un troisième projet a été lancé et qui porte sur la plantation de prunier sur une superficie de 165 ha au profit de 141 bénéficiaires dans le cadre du programme de développement des rosacées fruitières.

Aussi, il y’a lieu de souligner que le programme de développement des rosacées fruitières s’inscrit dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire et vise notamment, à améliorer les revenus des populations cibles et leur résilience face aux effets du changement climatique. Il s’étale sur une superficie de 3 003 Ha et concerne le lancement de six projets pour le développement du prunier (165 Ha), du cerisier (400 Ha), du pommier (1038 Ha) et de l’amandier (1400 Ha) au niveau de 12 communes rurales pour un investissement global de 80 millions de dirhams, ce projet devrait bénéficier à terme à près de 1 545 bénéficiaires et devrait créer près de 5000 journées de travail.

Par la même occasion, la délégation a visité l’école communautaire de Tamkaydout (CR de Ait Saadly) construite dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS) pour un investissement de 9,6 millions de dirhams.

Projet d’aménagement des parcours dans la Forêt de Ain Abelioune – Boukhmis

D’autre part, il y’a lieu de noter que dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 13 février 2020, le Ministre a donné le coup d’envoi au projet intégré et participatif d’aménagement et de développement des parcours dans la Forêt de Ain Abelioune – Boukhmis.

Ce Projet qui s’étend sur une durée de 3 ans (2021-2023), a été mis en place afin d’atténuer la pression qui pèse sur cet espace forestier, répondre aux besoins des éleveurs en matière d’offres pastorales et contribuer à l’amélioration du niveau de vie de la population locale.

Il vise la gestion des parcours forestiers sur plus de 2.000 ha et l’extension des reboisements sur une superficie de 2.000 ha, à travers la mise en place d’un partenariat forestier inclusif et durable. L’organisation des usagers et la mise en place d’incitations adéquates selon la nouvelle structure de l’approche participative constituent des instruments majeurs apportés par la nouvelle stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

D’autres actions d’accompagnement sont prévues par le projet, dont l’aménagement des pistes et des points d’eaux, la lutte contre l’érosion du sol et la promotion des activités génératrices de revenus (distribution de plants fruitiers, de fours améliorés et de ruchers pour 5,4 millions de Dh).

Le budget global alloué à ce projet s’élève à 60 millions Dh, dont 4 millions DH pour compenser les périmètres mise en défens (2.900 ha) au profit de 4 associations pastorales locales. Ce projet, qui bénéficiera à plus de 4.000 usagers de ces espaces forestiers, permettra également la création de 600.000 journées de travail.

