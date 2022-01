Province de Settat: Coupure temporaire de la circulation sur le tronçon reliant la RP3615 et la RP3601 au niveau de la route nationale n°9

La circulation sera coupée sur la route nationale n°9 (RN9) du PK82+754 au PK103+128 pendant la période s’étalant du 7 janvier à 10H au 9 janvier à la même heure et ce, sur le tronçon routier reliant la RP 36015 et la RP 3601 entre les communes de M’zamaza El Janoubia et Khmissate Chaouia, a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Ladite coupure va permettre aux services de l’Office national des chemins de fer (ONCF) de procéder à la démolition de l’ancien ouvrage d’art ferroviaire sur la RN9 au PK88+000, précise le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation sera assurée par la route provinciale n°3615 du PK0+000 au PK23+500 et la route provinciale n°3601 du PK53+332 au PK64+100, explique le communiqué.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux de démolition dudit ouvrage, le 9 janvier à 10H, assure le ministère, appelant les usagers de la route à être prudents et respecter les panneaux de signalisation temporaire pour plus de sécurité.

Le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail « www.equipement.gov.ma » et l’application « MaRoute », téléchargeable sur Smartphones, ou contacter le centre de permanence de la direction des Travaux et de l’Exploitation routière, sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.

Avec MAP