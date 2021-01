Province d’Essaouira : Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19

L’opération de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a débuté, jeudi soir, au niveau de la province d’Essaouira, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur.

Cette opération a concerné en premier lieu des professionnels de la Santé relevant de la Délégation provinciale et oeuvrant en première ligne pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, qui ont reçu la première dose du vaccin, avant le démarrage, ce vendredi, de la vaccination à grande échelle auprès de l’ensemble des catégories concernées par cette première étape.

Dans une déclaration à la MAP à la station vaccinale située au Centre de santé urbain de Ghazoua à Essaouira, le Délégué provincial de la Santé, Dr. Zakaria Aït Lahcen, a indiqué qu’après le coup d’envoi effectif donné par SM le Roi Mohammed VI à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, la Délégation provinciale a entamé cette opération au profit du personnel de la santé âgé de 40 ans et plus.

“Cette campagne se déroulera de manière graduelle et progressive et concernera au départ six stations vaccinales sur les 69 centres mis en place par la Délégation pour assurer le bon déroulement de cette opération de vaccination”, a-t-il affirmé, soulignant que le choix de ces six stations s’explique par la concentration de la population cible dans les zones dont relèvent lesdites stations au niveau de la province.

Il a précisé que les catégories ciblées, durant la première phase de cette opération, sont le personnel de première ligne, notamment les professionnels de la santé (âgé de de 40 ans et plus), les pouvoirs publics et les forces de l’ordre, les personnes âgées (75 ans et plus), ainsi que la famille de l’enseignement (personnes âgées de 45 ans et plus).

“L’opération de vaccination va monter crescendo à l’échelle provinciale jusqu’à englober l’ensemble des stations de vaccination relevant du territoire de la province d’Essaouira”, a-t-il poursuivi.

Dr. Aït Lahcen a, en outre, noté que la Délégation provinciale a mis en place, en coordination avec les autorités provinciales, locales et sécuritaires, un important dispositif aussi bien logistique et technique qu’en termes de ressources humaines pour réussir le déroulement, dans les meilleures conditions, de cette opération de vaccination de grande envergure.

Et le Délégué provincial d’appeler, en conclusion, la population à se mobiliser et à adhérer pleinement à cette opération en se rendant dans les stations vaccinales relevant de leur territoire, après leur inscription sur les plateformes dédiées à cette campagne, en vue de bénéficier de cette action de vaccination gratuite, dans l’optique d’atteindre une immunité collective contre la Covid-19 et retrouver une vie normale, dans les plus brefs délais, dans la quiétude et la sécurité.

De leurs côtés, des citoyens parmi les bénéficiaires de la première dose du vaccin anti-Covid, ont fait part, dans des déclarations à la MAP, de leur grande joie d’avoir reçu cette première injection pour la protection de leur santé et la préservation de leur sécurité sanitaire contre le nouveau coronavirus.

Ils ont également tenu à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude Royale et la bienveillance humaine dont le Souverain ne cesse d’entourer l’ensemble des composantes du peuple marocain.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

