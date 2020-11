QNET remporte le bronze aux International Business Awards® 2020

Lors de la 17ème édition annuelle des International Business Awards®, QNET, l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Asie de vente directe, a été nommée lauréate du Bronze Stevie® Award pour la meilleure utilisation des médias sociaux pour le relai de l’information face au Covid-19.

Les International Business Awards (IBA) sont le premier programme de récompenses commerciales au monde. Toutes les personnes et organisations du monde entier – publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites – peuvent soumettre leurs candidatures. Les IBA 2020 ont reçu des candidatures d’organisations de 63 pays et territoires. Plus de 3 800 candidatures ont été soumises aux IBA cette année.

QNET a lancé une campagne intitulée « QNET Comes Together for Tomorrow » qui comportait une combinaison de vidéos, de messages sur les réseaux sociaux et de posts sur les blogs pour transmettre à leurs clients des messages d’espoir et de réconfort et les aider avec des informations utiles afin de gérer leurs affaires en toute sécurité face au Covid-19. En parlant de la victoire du Stevie® Award, la PDG de QNET, Mme Malou T Caluza a déclaré : « Nos clients et distributeurs sont répartis dans le monde entier et le confinement, imposé dans presque tous les pays, a eu un impact sur leur capacité à mener leurs activités et à générer des revenus. Nous savions qu’il était essentiel de les contacter pendant cette phase difficile pour les garder motivés et positifs, tout en leur offrant des options qui les aideraient à adapter leur entreprise à l’environnement digital. Étant donné le fait que l’utilisation des médias sociaux a atteint son apogée en raison du confinement mondial, notre équipe de communication a rapidement mis en place une campagne créative pour engager efficacement notre communauté en ligne. Notre objectif était de permettre à nos distributeurs de continuer à ressentir notre présence et notre soutien pendant cette période difficile. “

Les juges ont félicité QNET pour son message de campagne exhaustif et sa communication créative aux clients et au personnel. Les commentaires du comité de sélection comprenaient des réactions telles que: «L’une des meilleures actions 360 degrés que j’ai vues parmi toutes les nominations», «Bon exemple d’une entreprise qui s’est tournée vers les médias sociaux pour maintenir la conversation avec ses clients et ses distributeurs , tout en faisant de leur mieux pour assurer leur sécurité et leur santé », et « QNET a produit plusieurs éléments remarquables de haute qualité qui racontent une histoire pleine de bon sens et attentionnée et qui reflètent favorablement cette société de vente directe, sa portée et son impact au niveau mondial. QNET apparait à travers ces vidéos et les matériaux associés comme une excellente entreprise citoyenne qui inclue l’humanité et la diversité de la culture. »

Sur une période de cinq mois, avec plus de 150 éléments de contenu en six langues à travers plus de 30 canaux de médias sociaux différents, l’équipe QNET a atteint sa clientèle mondiale diversifiée. Pour faire face à la pandémie, la campagne comprenait des mises à jour commerciales et des modifications dans les opérations, des messages d’encouragement et d’espoir, des informations pertinentes sur la conduite du commerce en ligne, une concentration sur la connaissance et l’éducation des produits, des conseils pour renforcer l’immunité et rester en bonne santé et en sécurité, et des mises à jour sur la manière dont l’entreprise aide les communautés locales touchées par Covid-19.

Au Maroc, QNET a entrepris une série de donations en vue de soutenir les populations les plus défavorisées affectées par la pandémie ainsi que le personnel de première ligne du milieu hospitalier.

L’entreprise a ainsi contribué financièrement à l’initiative “Ana Maak” ; Ce collectif de citoyens solidaires qui se mobilisent pendant la pandémie en distribuant des bons d’achat aux travailleurs du secteur informel Elle a également fait don de plusieurs unités de filtration d’eau HomePure Nova au profit des médecins et patients du CHU Ibn Rochd et de l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca.

Il s’agit de la deuxième victoire de QNET à Stevie® cette année. Quelques temps avant, QNET a remporté un bronze Stevie® pour la catégorie « Innovation in Sponsorships » lors de la septième édition annuelle des Asia-Pacific Stevie Awards. Les lauréats du prix Stevie® ont été déterminés par la moyenne des notes de plus de 250 cadres du monde entier qui ont participé au processus de jugement de juillet à début septembre. Le comité de sélection des catégories de prix de réponse face au Covid-19 était composé de professionnels de haut niveau profondément impliqués dans la formation de leurs organisations respectives en tant que leaders. « Malgré l’impact sans précédent de la pandémie du COVID-19 sur les organisations et les travailleurs du monde entier, le nombre et la qualité des nominations que nous avons reçues aux International Business Awards de cette année atteste de la performance exceptionnelle continue de nombreuses organisations. L’engagement que nous avons constaté à travers ces nominations à maintenir le succès, la santé et la sécurité des employés, des clients et des communautés est vraiment impressionnant », a déclaré la présidente des Stevie Awards, Maggie Gallagher.

Étant donné que la crise actuelle du COVID-19 empêchera les gagnants de recevoir leurs récompenses sur scène lors du banquet de gala traditionnel IBA, les célébrations se feront lors d’une cérémonie virtuelle le mardi 1er décembre.

À propos de QNET QNET est l’une des sociétés leaders de vente directe en ligne en Asie. Elle propose une large gamme de produits de santé, de bien-être et de lifestyle qui permettent aux gens de mener une vie meilleure. Le modèle commercial de base de QNET, alimenté par la puissance du commerce électronique, a contribué à autonomiser des millions d’entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.QNET a son siège à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par le biais de filiales, de succursales, de partenariats d’agences et de franchisés. QNET est également active dans les parrainages sportifs à travers le monde. Parmi les partenariats les plus importants figurent le fait d’être le partenaire de vente directe du Manchester City Football Club et des championnats de la Ligue Africaine des Clubs de la CAF.

À propos des Stevie Awards Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards pour les excellents employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Stevie Awards reçoivent plus de 12 000 nominations chaque année d’organisations de plus de 70 pays. En honorant les organisations de tous types et de toutes tailles et les personnes qui les soutiennent, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier.