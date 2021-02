Quand la Guardia espagnole harcèle et agresse violemment les mineurs marocains

Une vidéo choquante circule, dont le lieu et la date exacte ne sont pas connues, montrant des Guardia espagnoles violentent et harcèlent un groupe d’immigrants clandestins, dont des Marocains.

La vidéo montre également certains gardes espagnols qui agressent et donnent des coups de pied et des coups de poing à ces “Harraga” mineurs, dans la cour. Il a été dit que c’est une mosquée à « Las Palmas ». Un jeune est apparu en hurlant et en pleurant pour le malheur de son ami, tombé dans le coma. On ne sait pas pourquoi ces jeunes sont soumis à une violence aussi brutale, qui reflète une partie de la souffrance quotidienne des immigrés clandestins rêvant de rejoindre l’Europe.