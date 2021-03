Rabat: Signature du plan de travail annuel entre l’ONDH et l’UNFPA Maroc

L’Observatoire national du développement humain (ONDH) et le Fonds des Nations-Unies pour la population-Maroc (UNFPA Maroc) ont signé, mardi à Rabat, leur plan de travail annuel.

Dans un communiqué conjoint, l’ONDH et l’UNFPA Maroc indiquent que dans le cadre de ce partenariat bilatéral, les deux parties collaboreront dans l’objectif de produire des évidences actualisées sur les inégalités en matière de santé, d’initier un débat autour de l’appui du Système des Nations-Unies aux pays à revenu intermédiaire avec un focus particulier sur le travail de l’UNFPA et de diffuser et communiquer sur l’étude du mariage précoce.

Ainsi, poursuit la même source, ce plan de travail annuel est articulé autour de trois actions majeures, à savoir la diffusion d’une étude sur le mariage précoce au Maroc et l’accompagnement de l’ONDH pour finaliser l’étude sur les inégalités en matière de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive.

Il s’agit également d’organiser des sessions de réflexion et de débat sur la question de l’appui du système des Nations-Unies aux pays à revenu intermédiaire avec un focus sur le type d’appui à apporter par l’UNFPA, conclut le communiqué.

L’ONDH est un organe indépendant institué auprès du Chef du gouvernement avec pour mission permanente d’analyser et d’évaluer l’impact des projets, programmes et actions de développement humain au Maroc.

L’UNFPA est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population, le développement, la santé (y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive), l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse, sont des priorités.

( Avec MAP )