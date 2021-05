RAM: Abdelhamid Addou élu au Conseil des Gouverneurs de l’IATA

Le président directeur général de la compagnie national Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a été élu membre du “Conseil des Gouverneurs” de l’Association du Transport Aérien International (IATA), une première pour la compagnie nationale et le Maroc. Organe exécutif de l’IATA, le Conseil des Gouverneurs comprend 31 membres élus, représentant quelque 290 compagnies aériennes membres assurant 82% du trafic aérien mondial, indique RAM dans un communiqué.

Il est composé des présidents directeurs généraux des grandes compagnies aériennes américaines, européennes, asiatiques et africaines, notamment American Airlines, Air France, KLM, Lufthansa, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, China Eastern Airways, All Nippon Airways, Ethiopian Airlines ou encore Qatar Airways.

→ Lire aussi : ROYAL AIR MAROC : ADOPTION DU BAD ÉLECTRONIQUE EN PARTENARIAT AVEC PORTNET

IATA est une association professionnelle fondée en 1945, elle a pour but de favoriser le développement du transport aérien en unifiant et coordonnant les normes et les règlements internationaux. IATA intervient également dans les domaines de la sécurité des passagers, du fret aérien, dans l’amélioration et la modernisation des services mais aussi la réduction et l’optimisation des coûts pour l’Industrie du transport aérien.

Et de rappeler que Abdelhamid Addou est également membre des Comités Exécutifs de l’Association des Compagnies Aériennes Arabes (AACO) et l’Association des Compagnies Aériennes Africaines (AFRAA).

Ces dernières années, la présence en force de Royal air Maroc au sein des organes de décision d’organisations Mondiales (IATA), Arabes (AACO) ou Africaines (AFRAA), est le fruit d’une nouvelle approche visant d’une part à asseoir un leadership continental évident, tout en renforçant les partenariats stratégiques avec divers homologues du continent ou encore de la région MENA.

( Avec MAP )