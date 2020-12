RAM-PortNet: Poursuite du processus de dématérialisation

Dans le cadre de son partenariat avec PortNet, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) poursuit le processus de digitalisation et s’appuie désormais sur la plateforme électronique du guichet unique PortNet pour le dépôt et le traitement des documents douaniers à l’import, et ce à partir du lundi 21 décembre.

Cette démarche permettra à Royal Air Maroc de bénéficier des services digitalisés offerts via le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur PortNet, souligne un communiqué conjoint de RAM et Portnet S.A. Ces fonctionnalités, qui seront déployées de manière progressive incluent notamment la gestion électronique du bon à délivrer, la notification automatique à l’import de l’avis d’arrivée des marchandises, et la gestion coordonnée du contrôle physique des marchandises, précise la même source.

Ainsi, le bon à délivrer, auparavant remis physiquement par le transporteur au destinataire de la marchandise pour permettre son dédouanement, sera désormais généré automatiquement et transmis par voie électronique à l’importateur ou son représentant, fait savoir la même source.

De même, les avis d’arrivée transmis aux importateurs pour les informer des dates et des lieux de livraison feront dorénavant l’objet de notifications instantanées et automatisées. Les rendez-vous d’inspection physique seront à présent gérés par la plateforme PortNet, qui assurera la coordination entre Royal Air Maroc, l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects et les autres organismes de contrôle non douaniers, pour la définition d’une date d’inspection et la mise à disposition de l’objet de l’inspection dans l’aire de visite.

“Actuellement, la soumission digitale des déclarations sommaires, déposées auprès de la Douane avant l’arrivée des vols concernés et contenant toutes les informations relatives aux cargaisons transportées par Royal Air Maroc, est déjà opérationnelle”, souligne la même source.

Ce nouveau processus est effectif au niveau de l’ensemble des terminaux Fret de la Compagnie au Maroc. Il permet à Royal Air Maroc de fluidifier sa chaîne logistique en matière de transport de fret, d’accélérer ses procédures à l’import, et d’offrir aux importateurs marocains une meilleure qualité de service à travers le raccourcissement des délais de notifications et de mise à disposition de leurs expéditions, note le communiqué.

( Avec MAP )