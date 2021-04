Ramadan: Changement de la programmation des cours diffusés à la télévision

La grille de la programmation des cours du télé-enseignement diffusés sur les chaînes de télévisions nationales (Arrabiâ, Laayoune et Al Amazighia) subiront un changement durant le mois sacré de Ramadan, a annoncé mardi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Au niveau de la chaîne culturelle Arrabiâ, une première programmation concernant le cycle secondaire qualifiant avec toutes ses sections et filières, sera planifiée de 10h00 à 18h00 et une deuxième de 21h00 à 00h00, a précisé un communiqué du ministère.

La chaîne de Laayoune diffusera, quant à elle, les cours de 10h00 à 17h00, au profit des élèves du primaire et du préscolaire ainsi que les cours en langue des signes et l’éducation sportive, tandis que la diffusion des cours d’enseignement secondaire collégial restent sans changement sur la chaîne Al Amazighia, de 08H00 à 12H30.

Le ministère procédera chaque jour à la diffusion du programme détaillé pour chaque chaîne et ce, via son site officiel et ses réseaux sociaux, conclut le communiqué.

( Avec MAP )