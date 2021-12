Réconciliation inter-libyenne : Couronnement d’une action diplomatique marocaine unanimement saluée

L’organisation le 24 décembre de l’élection présidentielle en Libye et des législatives en janvier relevait, il y’a quelque temps seulement, du miracle, au regard de l’extrême enchevêtrement de la crise, de la divergence des intérêts des différentes parties en conflit et des profondes séquelles, nées d’une guerre civile qui a failli aboutir à la partition du pays.

Pour en arriver là, le Maroc et les Nations unies ont été des acteurs clés dans ce processus particulier. La communauté internationale est aujourd’hui unanimement reconnaissante à la contribution déterminante du Maroc au processus de réconciliation en Libye qui aborde actuellement une phase délicate mais tout aussi avancée.

Incontestablement, le rôle du Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a été à la fois soutenu, réfléchi et décisif. La nouvelle étape que vit la Libye, porteuse de promesses et d’espoirs, reflète l’importance du rôle accompli par le Royaume qui est parvenu à assurer un pilotage minutieux de toutes les étapes d’un long et fructueux dialogue réunissant tous les acteurs.

L’évolution positive de la situation en Libye et le déploiement d’une intense action diplomatique par le Maroc s’inscrivent en conformité avec la vision du Souverain consistant à ouvrir un espace de dialogue pour les Libyens afin de parvenir à une entente entre les partenaires, et de soutenir le rôle des Nations unies « en tant que parapluie essentiel dans l’unification et la coordination des efforts internationaux pour résoudre la crise en Libye« .

Partant de cette conviction, le Royaume s’est tenu constamment du côté des institutions légitimes libyennes apportant son soutien aux efforts internationaux visant à trouver un règlement de la crise en Libye par le dialogue entre les Libyens, loin des interventions et agendas extérieurs.

→ Lire aussi : Réconciliation : La Libye à la croisée des chemins

Ce rôle éminemment positif, dont les résultats sont maintenant tangibles sur le terrain, avec le rétablissement de la paix, la fin d’une guerre fratricide, les avancées accomplies pour renforcer l’unité du pays et la mise en place d’institutions pérennes, est salué unanimement par la communauté internationale et les différentes parties libyennes. Cette reconnaissance ressort des déclarations des différents responsables libyens.

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Allafi, a salué le « grand rôle » joué par SM le Roi Mohammed VI dans le règlement du conflit inter-libyen.

Pour lui, « Le Maroc a grandement contribué au rapprochement des points de vue des parties libyennes, notamment à travers le premier forum de dialogue à Skhirat (2015), ensuite en accueillant une réunion à Tanger qui a été le prélude du processus de réconciliation entre les membres de la Chambre des représentants.

De son côté, le vice-président de la Chambre des représentants libyenne, Hamid Houma, souligne le rôle de premier plan joué par le Maroc au niveau politique en contribuant positivement à la réunification des rangs des Libyens.

Pour M. Houma, l’Accord de Skhirat (2015) restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’histoire de la Libye et du Maroc, un pays qui continue à jouer un grand rôle pour trouver un règlement au conflit inter-libyen sans jamais s’immiscer dans les affaires internes de la Libye.

(Avec MAP)