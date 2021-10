Red Med finance se structure aujourd’hui autour de 4 filiales et devient Red Med Capital

Fondé en 2004 avec comme cœur de métier le Corporate Finance, Red Med Finance a amorcé un premier tournant en 2011 avec le lancement de la gestion d’actifs qui a aujourd’hui franchi le seuil des 10 milliards de dirhams sous gestion.

Une décennie plus tard, le Groupe franchit une nouvelle étape en s’inscrivant désormais dans l’ensemble des métiers de la banque d’investissement. Avec Red Med Private Equity dont l’agrément de société de gestion d’OPCC a été obtenu en mai 2021 et qui s’apprête déjà à lancer son premier fonds dédié aux PMEs marocaines et régionales et l’acquisition de la société de bourse Mena Capital Partners en Août de la même année, le groupe Red Med conforte son positionnement de banque d’investissement indépendante et intégrée.

Structuré autour de quatre filiales, Red Med Corporate Finance, Red Med Asset Management, Red Med private Equity et Red Med Securities, le Groupe, qui compte 35 collaborateurs, devient ainsi Red Med Capital.

Cette nouvelle dénomination s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle illustrant la dynamique de développement fruit de la vision stratégique de son fondateur, Abdeslam Ababou, qui dès sa création, a eu l’ambition de faire de Red Med, un groupe marocain indépendant de référence, offrant une gamme de services complète dans l’ensemble des métiers de la Banque d’investissement.

A propos de RED MED Capital,

Red Med Finance opère dans les activités de fusions-acquisitions, opérations de marché et conseil stratégique. Grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, le Groupe accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.

Adossée à une expertise pointue sur les marchés financiers et une connaissance parfaite de l’environnement juridique, économique et comptable marocains, Red Med Finance compte un large réseau de partenaires privés et institutionnels, aussi bien au niveau national qu’international.

Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise sectorielle de haut niveau notamment dans les télécommunications, les énergies renouvelables, la Banque – Assurances, le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande distribution, les infrastructures ainsi que le secteur pharmaceutique, minier et des tabacs.

Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs du Groupe, gère plus de 10 milliards d’actifs sous gestion à travers 10 OPCVM taux et actions destinés à plus de 100 clients composés d’institutionnels, d’entreprises non financières, de family offices et personnes physiques.

Red Med Private Equity, dont le ticket cible est compris entre 30 à 90 millions de dirhams, investi dans des PME actives dans les secteurs liés à la consommation (FMCGs, agri business, santé, éducation, services financiers et logistique) et portant un projet de développement et/ou transmission. L’approche de Red Med Private Equity est basée sur l’institutionnalisation de la société cible par la mise en place d’une gouvernance aux meilleurs standards, un soutien fort du management de la cible par l’équipe de gestion, une amélioration des agrégats financiers clés favorisant ainsi l’émergence de futurs champions régionaux.

Red Med Securities est une société de bourse offrant à des clients institutionnels nationaux et étrangers et personnes physiques, une large gamme de services liée au marché boursier. A savoir, l’intermédiation boursière & placement, le market making (apport de liquidité sur les titres via des contrats de liquidité, de rachats d’actions), la gestion sous mandat, la tenue de compte (conservation des titres et espèces, gestion des opérations de règlement livraison et opérations sur titres) et la bourse en ligne.