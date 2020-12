Réduction des risques : Haro sur le tabac et le sucre

Aphorisme, MAPA et Orion médias organisent les 11 et 12 décembre 2020, la deuxième conférence sur les addictions et la réduction des risques, intitulée: « Réduction des risques: tabac et sucre, y aurait-il une troisième voie? », avec la participation de plusieurs spécialistes marocains et étrangers.

Cette conférence pose les projecteurs sur les deux serial killers selon l’OMS : le sucre et le tabac.

En effet, le sucre est le tabac sont aujourd’hui deux fléaux que nous devons aborder suivant plusieurs angles. Si la prohibition, l’éradication ou la loi du tout ou rien n’ont pas porté leurs fruits, une troisième voie pourrait voir le jour et serait liée à la réduction des risques.

La réduction des risques n’est plus à faire valoir, elle a fait ses preuves dans les maladies sexuellement transmissibles, dans les addictions chez les héroïnomanes.

Aujourd’hui nous parlons de sucre, nous parlons de tabac pour aborder une troisième voie et un consensus qui pourrait améliorer la santé non pas seulement des Marocains et des Africains, mais peut-être ouvrir la porte sur de nouvelles politiques de santé publique érigées selon le concept de réduction des risques à faire valoir dans plusieurs domaines d’expertise, pas seulement médical mais aussi environnemental, économique et sociétal vu le contexte COVID actuel.