Région TTA: Les préparatifs aux examens du baccalauréat vont bon train

A quelques jours de l’examen national normalisé du baccalauréat au titre de l’année 2021, les centres d’examen au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont fin prêts pour accueillir les candidats, dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire adoptées pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

“L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a pris une série de mesures pour le déroulement des épreuves du baccalauréat dans de bonnes conditions pédagogiques et sanitaires, de manière à assurer une concurrence loyale entre les candidats et à préserver la sécurité et la santé de tous les intervenants”, a déclaré à la MAP le directeur de l’AREF, Mohamed Aouaj.

M. Aouaj a rappelé que la session ordinaire du baccalauréat 2020-2021 se déroulera les 8, 9 et 10 juin pour les branches scientifiques, techniques et professionnelles, et les 11 et 12 juin pour les branches lettres, sciences humaines et enseignement originel, notant que le nombre total des candidats qui passeront les examens de la 2è année du baccalauréat dans la région s’élève à 47.995, dont 25.262 élèves (52,63%) sont inscrits dans les branches scientifiques, techniques et professionnelles.

Il a précisé que 97 candidats en situation de handicap bénéficieront de conditions adaptées pour passer les examens, tandis que 32 candidats sont inscrits au niveau des établissements pénitentiaires dans 6 provinces de la région, relevant que l’Académie a aménagé 279 centres pour les examens du baccalauréat, qui se dérouleront dans 3.601 salles.

Quelque 8.587 cadres et intervenants administratifs et éducatifs seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette échéance, tandis que 2.540 enseignants seront déployés pour la correction dans 17 centres, a-t-il fait savoir, soulignant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de cette importante échéance nationale, dans le cadre des comités régionaux, sous la supervision des autorités locales au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec la participation des départements de la Santé, et de la Jeunesse et des sports.

L’Académie a souligné qu’un total de 32.645 candidats scolarisés passent les épreuves de la session normale de l’examen régional unifié, qui se sont déroulées, les 31 mai et le 1er juin, pour le pôle scientifique, technique et professionnel (20.400), et sont organisées, les 3 et 4 juin, pour le pôle des lettres et de l’enseignement originel (12.245), relevant que 16.835 candidats libres ont passé ces épreuves les 27 et 28 mai.

Elle a, par ailleurs, salué le travail sérieux et responsable effectué par la famille de l’éducation et de la formation au niveau de la région, et l’adhésion active de l’ensemble des intervenants, pour assurer les bonnes conditions pour le déroulement de cette échéance nationale, souhaitant bonne chance aux candidats. Il est à noter que les résultats des examens du baccalauréat 2021 seront affichés le 20 juin, au moment où la session de rattrapage sera organisée du 5 au 7 juillet, tandis que ses résultats seront annoncés le 11 juillet.

( Avec MAP )